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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.11.23 19:30

Приближается полярная ночь – пора светиться на дороге

Дети, порой, относятся к таким мелочам как светоотражатели на одежде более ответственно, чем взрослые. Чтобы последние не пренебрегали простыми правилами безопасности, ребята сами сделали наклейки из специального материала, а после вышли на улицу города, чтобы раздать полезные аксессуары. Акцию поддержали в региональном ГИБДД.

Правила дорожного движения важно соблюдать как взрослым, так и детям. Чтобы напомнить водителям и пешеходам о соблюдении правил ученики коррекционной школы №1 сделали своими руками  световозвращающие элементы.

Мурманская область активно входит в полярную ночь, а это значит, что регион на месяц погрузится в темноту. В это время важно всегда быть на виду при переходе через дорогу. А чтобы избежать трагедии, проще всего надеть на одежду световозвращающие элементы.

Дмитрий Прокофьев, ученик коррекционной школы №1 г. Мурманска: «Чтобы в темноте было видно, что ребёнок идёт или человек взрослый».

Дети, порой, относятся к таким мелочам как светоотражатели на одежде более ответственно, чем взрослые. Чтобы последние не пренебрегали простыми правилами безопасности, ребята сами сделали наклейки из специального материала, а после вышли на улицу, чтобы раздать полезные аксессуары. Акцию поддержали в региональном ГИБДД. 

Елена Борисова, инспектор отдела ГИБДД по городу Мурманску: «Каждое второе ДТП, которое происходит на территории нашего города, связано с наездом на пешеходов и чаще всего оно происходит в тёмное время суток, когда водители в последнюю очередь начинают притормаживать, останавливаться, потому что могут не видеть пешеходов. Применение световозвращающих элементов снижает такую обстановку, способствует тому, что водитель замечает гораздо раньше пешехода на пешеходном переходе».

Благодаря такой акции ребята напомнили мурманчанам, почему важно иметь на одежде элементы со световозвращающими свойствами и соблюдать правила дорожного движения не только за рулем, но и в качестве пешехода.

 

Комментарии

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Последние комментарии

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Спасибо за ссылку! Словно из "Тысячи и одной ночи"...
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Наталья
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