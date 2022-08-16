Приближающаяся осень подгоняет

Глава администрации Мурманска проверил ход выполнения работ по программе «Формирование комфортной городской среды. В этот раз рейд затронул два объекта, расположенных на улице Егорова, 13 и 19.

Глава администрации Мурманска проверил ход выполнения работ по программе «Формирование комфортной городской среды. В этот раз рейд затронул два объекта, расположенных на улице Егорова, 13 и 19.

На ул. Егорова, 13 уже установили новые бордюры, отремонтировали проезжую часть, благоустроили территорию. Строители учли пожелания жителей двора - рядом с домом появились парковочные стойки, препятствующие стоянке автомашин вплотную к зданию, улучшили и дворовое освещение.

Что касается соседнего дома №19, то здесь работы ещё в самом разгаре – рабочим предстоит обновить дорожное полотно и тротуары.

Всего в этом сезоне в рамках федеральной программы запланированы ремонты 17 объектов. Большую часть работ планируют завершить к концу августа, некоторые из них – к середине сентября.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Наш строительный сезон практически заканчивается, поэтому особое внимание проектам по дворам, дорогам. Это и еженедельный контроль, и ежедневный контроль по таким объектам. Что касается второго двора, где мы сейчас находимся (ул. Егорова, 19), то здесь работы кипят. Я думаю, что ещё неделя-полторы нужно подрядной организации, чтобы закончить весь объём работ».