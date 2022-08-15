Приблизить победу, или Посылки от мурманчан на передовую поддерживают боевой дух наших бойцов

Всё для фронта, всё для победы! Спецоперация на Украине продолжается. Пока наши вооруженные силы самоотверженно движутся вперёд и выполняют поставленные перед ними задачи, небезразличные люди на гражданке также стараются всеми силами приблизить победу. Один из них - адвокат из Мурманска Андрей Янович. Он собирает посылки для бойцов с необходимыми им вещами. Старается сделать быт солдат на передовой немного комфортнее. И предлагает присоединиться к его акции всем желающим.

Всё для фронта, всё для победы! Спецоперация на Украине продолжается. Пока наши вооруженные силы самоотверженно движутся вперёд и выполняют поставленные перед ними задачи, небезразличные люди на гражданке также стараются всеми силами приблизить победу. Один из них - адвокат из Мурманска Андрей Янович. Он собирает посылки для бойцов с необходимыми им вещами. Старается сделать быт солдат на передовой немного комфортнее. И предлагает присоединиться к его акции всем желающим.

Быт бойца полон тягостей и лишений. Особенно в поле, на передовой, во время активного ведения боевых действий. Армия России снабжает своих солдат всем необходимым для выполнения поставленных задач. Но во время боестолкновений возможны любые неожиданности. Шальной снаряд может попасть в окоп, в котором боец хранит рюкзак. Оставить солдата без личных вещей, делающих жизнь на фронте чуть более сносной и комфортной. Так случилось и со знакомым Андрея Яновича. Сам участник спецоперации не пострадал, но вот его вещи и рюкзак восстановлению уже не подлежали.

Андрей Янович, адвокат: «Потихоньку стал собирать, когда случилась эта беда. Потому что там - на передовой нет ни магазина, ни супермаркета, ни «Озона», ни «Вайлдбериз». Стал потихоньку собирать всё необходимое для своего знакомого. Параллельно, так как там он не один, чтобы, так сказать, порадовать бойцов, стал консультироваться с людьми, которые и в данный момент выполняют свои боевые задачи, и с ветеранами, которые прошли не одну спецоперацию».

Тактические очки, рюкзаки, индивидуальные медпакеты, наколенники, разгрузки, бронежилеты и даже удобные носки. Всё это помогает бойцам на передовой качественно и быстро делать свою работу. Отдельная статья - современная электроника: квадрокоптеры, которые помогают вести разведку, тепловизоры и рации.

Андрей Янович, адвокат: «Немного средств связи, немного бытовых вещей, чай, кофе, гейзерные кофеварки, разные мелочи. Из медицины - противопростудные, немного антибиотиков, перевязочные пакеты».

Любая посылка на фронте - это радость. Главное, говорит Андрей, чтобы ребята на передовой, понимали, что они не одни. Что за их трудной и опасной работой наблюдает огромная страна. Что их всеми силами поддерживают, гордятся ими и ждут дома. Это знание, подкреплённое не просто словом, но и делом, способно в одночасье поднять боевой дух солдата.

Уже поступил и первый отклик на доброе дело: «Наш друг - Андрей из Мурманска - ему огромнейший привет. Огромное спасибо. Каждый раз, когда он присылает нам посылки, гуманитарную помощь, ребята очень рады. Всё самое необходимое, всё «бомбовски».

Первую посылку на фронт Андрей собирал сам. Но много ли может сделать человек в одиночку? Потому привлёк друзей, знакомых и просто неравнодушных граждан нашего региона, готовых помочь военнослужащим из частей, дислоцированных на территории региона. Благодаря этому отправки из Мурманска на фронт стали куда более объёмными и частыми. А значит, необходимую поддержку получить сможет больше бойцов. Кому-то такая помощь поможет скрасить солдатский быт, а кому-то и сохранить жизнь.

Связаться с Андреем Яновичем, чтобы поддержать бойцов из Мурманской области, можно по телефону +7-953-305-44-55.