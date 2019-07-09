Приболела рыба в Коле и Туломе

Красная рыба гниёт заживо или разлагается на берегу. В реках Кола и Тулома сёмга гибнет от ульцеративного дермального некроза лососевых. Заболевание не несёт опасности для человека.

Учёт идущей на нерест рыбы ведётся на рыбоходе Нижне-Туломской ГЭС на реке Тулома и на рыбоучётном заграждении (РУЗ) на реке Кола.

По состоянию на 8 июля посчитаны 3662 экземпляров атлантического лосося. При этом у 124 голов зафиксированы подозрения на некроз. Средств лечения рыбы от заразы не существует, комитет по ветеринарии рекомендует рыбакам в этой связи дезинфицировать орудия лова и экипировку. Для этого в пунктах выдачи лицензий в посёлках Молочном и Шонгуй оборудованы специальные точки.