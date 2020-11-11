ПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ

Мурманский морской торговый порт - предприятие, которое появилось на Кольской земле, когда в окрестных сопках ещё только закладывался будущий город. Почти вся его история - тяжёлый труд в суровых климатических условиях. Бюрократия, войны, катаклизмы внутри страны - казалось бы, всё против того, чтобы Россия имела свободный незамерзающий выход в Северный Ледовитый океан. Но порт выстоял, справился и, более того, на десятилетия вперед стал фактором роста и развития для Мурманска.

Предприятие пережило Первую мировую и Гражданскую войны, интервенцию, но самые тёмные и страшные страницы его истории приходятся на сороковые годы прошлого века. За несколько месяцев перед войной для порта наступило некоторое затишье. Арктическая навигация ещё не началась, но погрузочные работы уже велись. В ведении Портофлота были 8 буксиров, 4 моторных бота, моторный катер и 11 барж. В порту трудились около 2000 человек, у предприятия были свой стадион и футбольная команда, которая считалась лучшей в городе. Шла обычная мирная жизнь. 22 июня 1941 года её течение было нарушено объявлением по радио: «Началась война». В этот же день противник совершил первый авианалёт на Мурманск.

«Воздушная тревога застала меня около каменного дома № 4 по улице Володарского. Я услышал разрывы бомб где-то в Колонизационном посёлке и увидел дымки разрывавшихся в воздухе снарядов, а также среди них пять или шесть разлетавшихся веером самолётов. В воздухе также были видны чёрные клубы дыма от разорвавшихся кассет, и вслед за этим я услышал сильный шум летящих зажигалок, упавших и усеявших всю площадь от дома № 4 до улицы Карла Маркса. Кругом всё горело. Горел новый клуб, дом таможни, клуб имени Володарского. В горящих в оврагах складах что-то взрывалось, и валил едкий жёлтый дым. Оглянувшись, увидел, что весь портовый посёлок представлял сплошное море огня и дыма», - из воспоминаний капитана порта Георгия Вольта

Незамерзающий Мурманский порт для нацистской Германии представлял особый интерес. Уже в первый год войны сюда начали прибывать транспорты с войсками. Однако главная работа началась с января 1942 года, когда в Мурманск прибыл первый союзный караван с военными грузами в помощь советскому фронту. Среднее время выгрузки судна равнялось 12 суткам. Однако работа сильно затруднялась морозами, снежными заносами, постоянной темнотой и бомбёжками. С марта 1942 года авианалёты противника на порт стали регулярными. Верховное немецкое командование даже выпустило директиву, по которой требовало «как можно скорее разрушить сооружения порта Мурманск».

24 марта порт подвергся ожесточённой бомбардировке. Только на центральную часть сбросили 25 фугасных бомб. Были убиты 46 человек, ранены 35. Из них 15 - тяжело. Команды союзных судов не выдерживали работы в таких условиях. Вот, что пишет Борис Романов в книге «Причалы мужества»: «В ночь с 3 на 4 апреля вражеская авиация снова совершила налёт на город и порт, причём в британский пароход «Нью-Вестминстер Сити», стоявший у причалов пятого района, попало несколько авиабомб, вызвавших пожары и взрывы снарядов, находившихся на судне, в количестве около 200 тонн. Пожар охватил всю среднюю часть судна, а труба, надстройки, трубопровод и паропровод были разрушены. Имелись пробоины в трюмах № 3 и 5, клубы пара из пробитых котлов окутали весь пароход, с мостика летели куски горящего дерева, там же рвались ракеты и дымовые шашки, застилая судно огнём и дымом. Среди грузчиков имелись жертвы. Команда с судна в большинстве своём сбежала».

Советские портовики же продолжали работать даже ранеными. Они знали, что от своевременной разгрузки судов зависит ход сражений на фронтах войны. Вот что позже писала об этих событиях лебёдчица порта Мария Ваганова, которая во время авианалёта не бросила пост и была ранена во время работы: «28 февраля 1943 года я стояла на лебёдке и производила выгрузку грузов с парохода «Моссовет». Был объявлен сигнал «Воздушная тревога», началась бомбёжка, но работа не прекращалась, я тоже продолжала стоять на лебёдке. В результате прямого попадания бомбы в судно я была серьёзно ранена в обе руки. Мои товарищи и подруги не прекращали работу во время бомбёжки. Не работать было нельзя, так как для всех нас тогда каждая минута была дорога, она давала дополнительные тонны груза для фронта. Многие портовики погибли в результате бомбёжек, а я после ранения 8 месяцев находилась в госпитале. После этого я вновь возвратилась в порт и продолжала работать лебёдчицей, несмотря на то, что в результате ранения получила инвалидность», - вспоминала Мария Ваганова, находясь в больнице.

1 ноября 1944 года активные боевые действия в Заполярье закончились. А 9 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. С раннего утра в порту начались стихийные митинги. К 9 утра они слились в общий митинг портовиков. Рабочие праздновали Победу, достигнутую, в том числе и их силами:

за годы войны состав рабочих обновлялся 4 раза. Через трудовое горнило войны прошли 13 468 специалистов. От постоянных бомбёжек пострадали 317 портовиков. 103 – погибли;

в нечеловеческих условиях рабочие предприятия переработали 1 млн 680 тысяч тонн импортных, 816 тысяч 984 тонны военных и народнохозяйственных грузов, разгрузили 351 судно и отправили по железной дороге 12814 вагонов с припасами для фронта и тыла.

Героическое прошлое ключевого предприятия города не забывают и нынешние портовики. Их работа проходит в гораздо более комфортных условиях и под мирным небом. Но промышленный гигант, в которого сегодня превратился порт, продолжает ставить трудовые рекорды, из года в год наращивает объёмы перевалки грузов. Работа в порту идёт без завывания сигналов воздушной тревоги, суда у причалов не охраняются вооруженными кораблями иностранных конвоев, да и грузы - исключительно мирные.

Сегодня порт переваливает уголь, щебень, железнорудный окатыш, железобетонные конструкции для строительства крупных промышленных объектов и другие грузы. Грузооборот предприятия ежегодно превышает 16 млн тонн за год, а незамерзающая акватория Кольского залива позволяет круглогодично обрабатывать более 300 судов. В том числе крупные - класса «Panamax» и «Capesize».

Только ко 104-му дню рождения города порт трижды ставил рекорды в перевалке угля. 3 октября на причале № 14 грузового района № 2 за одну смену на борт судна «JEWEL» портовикам удалось погрузить 25 тысяч 308 тонн угля. А уже на следующий день, был достигнут суточный рекорд - на борт того же судна погрузили 45 тысяч 308 тонн угля. Был побит и третий рекорд - достигнута максимальная среднесуточная интенсивность погрузки угля на судно. Она составила 37 тысяч 77 тонн за сутки.

Сегодня порт даёт работу более чем тысяче мурманчан. А в бюджеты разных уровней ежегодно отчисляет более миллиарда рублей. Кроме того, портовики активно участвуют в городской жизни. Облагораживают скверы, воспитывают подрастающее поколение. В 8-й гимназии города Мурманска, например, порт проспонсировал создание специального класса. В нём детей заранее ориентируют на изучение высокотехнологичных профессий, востребованных на предприятии. Готовят будущих логистов, инженеров и даже операторов портальной техники.

Но и про прошлое - не забывают. Портовики чтят своих ветеранов и помнят о тех, благодаря кому на суровом берегу Кольского залива затеплилась, застучала, зашумела жизнь. Не забывают и людей, которые жизнь эту отстояли. Ценой своей крови, своего трудового пота, а иногда и собственной жизни.