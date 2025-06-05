Причина необычного пожара - шалость на детской площадке

Спички - детям не игрушка! В Мурманске школьники случайно устроили пожар на детской площадке. Пострадавших нет, но огонь сильно повредил игровой комплекс.

- Ломают - бывает, но так, чтобы подожгли, это редкость, - речь о пожаре, случившимся на детской площадке по улице Героев Рыбачьего.

Роман Харлым, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Мурманской области: «По данному факту проводится проверка. Предварительные причины пожара - искусственное горение путём привнесения источника зажигания на горючую поверхность с последующим развитием пожара. Все успели эвакуироваться, пострадавших нет, пожарные подразделения быстро отреагировали».

Марина Филимонова, старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №3 УМВД России по г. Мурманску: «В соцсетях гражданами были выложены посты с видео, на котором видны на подростки, убегающие с детской площадки. Были установлены личности, а при опросе стало известно, что это произошло в игровой форме, умысла на повреждение у них не было. Ребят было трое, все из благополучных семей, прекрасные, воспитанные. Никто от этого не застрахован».

Но ответственность все же последует. Возмещать ущерб теперь будут родители мальчиков.

Ирина Островерхова, помощник прокурора Первомайского административного округа г. Мурманска: «По итогам проведения процессуальной проверки правоохранительными органами прокуратурой будет дана надлежащая оценка действий органов системы профилактики и решён вопрос о возмещении ущерба, причинённого несовершеннолетними собственнику имущества».

Чтобы детская шалость не превратилась в большой пожар, сотрудники МЧС напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности.