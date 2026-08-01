Причуды человечества: в Бангкоке заработало кафе, посвящённое муравьям, а продавщица лепёшек из Камбоджи создаёт удивительные картины из рисовых зёрнышек
Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Валерия Белова.
Роботизированные экзоскелеты находят всё больше применения в больницах и на предприятиях по всей Испании. Устройства помогают пациентам заново учиться ходить, а рабочим облегчают выполнение задач, снижая физическую нагрузку.
Учёные Массачусетского технологического института разработали ультразвуковой браслет, который позволяет управлять роботизированной рукой практически без задержек. Технологию планируют использовать не только в робототехнике, но и в виртуальной реальности.
Британский стартап разработал необычное устройство для выработки электричества. Оно получает энергию из почвы. Как устроена система, рассказали эксперты.
В австралийском Голд-Косте люди с инвалидностью осваивают скейтбординг благодаря специальным адаптивным конструкциям. Участники говорят, что спорт помогает обрести уверенность, друзей и новые возможности.
А в Австралии создали спортивную программу для беженцев-езидов. Их обучают играть в хоккей на траве. В процессе они адаптируются к жизни в новой стране.
В Израиле археологи представили два мраморных бюста римской эпохи, сохранившиеся почти в идеальном состоянии. Находка считается крайне редкой для региона и может помочь лучше понять жизнь античного поселения.
500-летний паром, построенный во времена Леонардо да Винчи, снова перевозит пассажиров через реку Адда на севере Италии. Это средство передвижения стало необходимым из-за ремонта моста.
Продавщица рисовых лепёшек из Камбоджи нашла неожиданное применение рису. Теперь вместо торговли она посвящает себя искусству и создаёт удивительные картины из рисовых зёрнышек.
Учёные из Цюрихского университета выяснили, что козы способны улавливать интонацию человеческого голоса и находить спрятанную еду. Исследователи считают, что такая способность могла появиться у животных из-за тысячелетий жизни рядом с людьми.
В Бангкоке заработало первое в Таиланде кафе, посвящённое муравьям. Его посетители могут наблюдать за жизнью десятков колоний и редкой муравьиной королевой.
А в Шанхае набирает популярность детский сад для собак. Владельцы платят немалые деньги, чтобы их питомцы не скучали в будние дни, пока все на работе.