В новом эпидемическом сезоне 2026-2027 будет новая вакцина от гриппаПричуды человечества: в Бангкоке заработало кафе, посвящённое муравьям, а продавщица лепёшек из Камбоджи создаёт удивительные картины из рисовых зёрнышек
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.08.26 13:35

Причуды человечества: в Бангкоке заработало кафе, посвящённое муравьям, а продавщица лепёшек из Камбоджи создаёт удивительные картины из рисовых зёрнышек

Британский стартап разработал необычное устройство для выработки электричества. Оно получает энергию из почвы. Как устроена система, рассказали эксперты.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Валерия Белова.

Роботизированные экзоскелеты находят всё больше применения в больницах и на предприятиях по всей Испании. Устройства помогают пациентам заново учиться ходить, а рабочим облегчают выполнение задач, снижая физическую нагрузку.

Учёные Массачусетского технологического института разработали ультразвуковой браслет, который позволяет управлять роботизированной рукой практически без задержек. Технологию планируют использовать не только в робототехнике, но и в виртуальной реальности.

Британский стартап разработал необычное устройство для выработки электричества. Оно получает энергию из почвы. Как устроена система, рассказали эксперты.

В австралийском Голд-Косте люди с инвалидностью осваивают скейтбординг благодаря специальным адаптивным конструкциям. Участники говорят, что спорт помогает обрести уверенность, друзей и новые возможности.

А в Австралии создали спортивную программу для беженцев-езидов. Их обучают играть в хоккей на траве. В процессе они адаптируются к жизни в новой стране.

В Израиле археологи представили два мраморных бюста римской эпохи, сохранившиеся почти в идеальном состоянии. Находка считается крайне редкой для региона и может помочь лучше понять жизнь античного поселения.

500-летний паром, построенный во времена Леонардо да Винчи, снова перевозит пассажиров через реку Адда на севере Италии. Это средство передвижения стало необходимым из-за ремонта моста.

Продавщица рисовых лепёшек из Камбоджи нашла неожиданное применение рису. Теперь вместо торговли она посвящает себя искусству и создаёт удивительные картины из рисовых зёрнышек.

Учёные из Цюрихского университета выяснили, что козы способны улавливать интонацию человеческого голоса и находить спрятанную еду. Исследователи считают, что такая способность могла появиться у животных из-за тысячелетий жизни рядом с людьми.

В Бангкоке заработало первое в Таиланде кафе, посвящённое муравьям. Его посетители могут наблюдать за жизнью десятков колоний и редкой муравьиной королевой.

А в Шанхае набирает популярность детский сад для собак. Владельцы платят немалые деньги, чтобы их питомцы не скучали в будние дни, пока все на работе.

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