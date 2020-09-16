Причуды природы - в Мурманске вновь зацвела сирень

Центр города вновь украсила цветущая сирень. Это природное явление удивило многих горожан, но объяснить его не так уж и сложно.

Жители и гости города гуляют в сквере у памятника С.М. Кирову, и любуются распустившимися цветами сирени. Теплолюбивое растение в разгар бабьего лета решило во второй раз порадовать северян. Необычно наблюдать высоко в небе, на фоне уже слегка пожелтевших листьев, колышущиеся на ветру нежно- фиолетовые гроздья. Такая аномалия, по одной из версий, связана с установившейся в регионе довольно тёплой погодой в начале осени.