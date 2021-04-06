Придёт горячая вода в квартиры горожан

Северяне нуждаются в комфортной жизни, но ни о какой обустроенности сегодня говорить не приходится, если в квартире нет банальных горячей воды и отопления.

Долгое время нагревательный котёл, расположенный в доме №15а на улице Карла Либкнехта, снабжал горячей водой почти два десятка окрестных домов, в том числе детский сад №58. Со временем бойлер пришёл в негодность, и жители почувствовали на себе дыхание Севера. Многочисленные письма в администрацию города сдвинули дело с мёртвой точки. Евгений Никора совместно с энергетиками из АО «Мурманэнергосбыт» приступили к решению проблемы многострадального микрорайона.

Евгений Никора, глава администрации г. Мурманска: «Спасибо «Мурманэнергосбыту», что он занялся этим вопросом в 2020 году. Сейчас у нас на выходе уже документация для того, чтобы поставить здесь уже закупленное оборудование. Мы с Аллой Павловной сейчас «сверили часы» по поводу того, что и когда будет сделано, договорились о том, что во второй половине мая ещё раз сюда приедем».

Ещё в прошлом году было решено перевести систему отопления в отдельный тепловой пункт, находящийся во дворе. Однако, как выяснилось, всё не так просто – новой точке горячего водоснабжения так же потребовалось дополнительное техническое обслуживание, которое и обеспечат специалисты «МЭС».

Алла Истомина, и.о. генерального директора АО «Мурманэнергосбыт»: «Мы поставили себе данное мероприятие в рамках подготовки к зиме и планируем в новый отопительный период переподключить этих абонентов на 49 ЦТП».

Учитывая социальную значимость объекта, энергетики рассматривают возможность выполнить модернизацию теплопункта уже летом, чтобы запустить снабжение к предстоящему отопительному сезону.