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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.08.19 19:30

Придёт тепло в квартиры мурманчан, но надо потерпеть немного

В редакцию «Арктик-ТВ» звонят замерзающие в своих квартирах жители Заполярья. Многие требуют от властей включить отопление немедленно. Но наши корреспонденты выяснили, что волшебной кнопки, которая запустит всю систему, просто не существует, а начало отопительного сезона требует серьёзной и кропотливой подготовки. Иначе – не избежать аварий зимой.

Зябко на улице, холодно дома и неуютно на рабочих местах. Температура воздуха в Заполярье стремительно понижается, в неотапливаемых помещениях находиться некомфортно.  Некоторых жителей многоквартирных домов в такой ситуации спасают электрообогреватели и полы с подогревом, остальные требуют подключить тепло немедленно

- Я сам из Полярного, очень холодно. Надо включать отопление. Очень холодно дома, - говорит гость областного центра.

Другие мурманчане на ситуацию смотрят под иным углом и понимают, что если досконально не подготовить дома и сети к старту отопительного сезона, аварий зимой не избежать.

Никто не поспорит, что лето у нас короткое. И времени на подготовку к отопительному сезону у ответственных за это служб не очень много. Напомним, подачу тепла отключили в середине июня. С этого момента большой объём работ по настройке оборудования, ремонту и замене ведут все подразделения теплоэнергетических компаний - работают и ресурсоснабжающие организации, и управляющие компании, которые должны подготовить все системы к работе зимой.

«По Мурманской области необходимо управляющим компаниям подготовить к зиме 9600 домов. Это не относится к ресурсоснабжающим организациям. Системы домов должны быть промыты и подготовлены, чтобы качественная услуга была зимой. И у нас идёт ремонт тепловых сетей, не все дома можно подключить сегодня, у нас разобраны сети», - комментирует ситуацию Владимир Гноевский, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области.

Тепловые сети ремонтируют ресурсники. Замена труб ведётся и в настоящее время. Дать воду в такой ситуации фактически нельзя. Иначе у нас будет регион фонтанов – в дома тепло всё равно не дойдёт. В это же время идёт ремонт на котельных. Здесь проводят ревизию мазутного хозяйства: это задвижки, насосы и другое оборудование. Завершить такие работы мгновенно также невозможно. А после работ надо ещё проверить результат, иначе может возникнуть риск аварий зимой.

«Мы понимаем, что  людям дискомфортно, холодно, но впереди 275 дней зимы, - говорит Владимир Гноевский, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области. – Наверное, правильнее и важнее пройти зиму безопасно, надежно с теплом и горячей водой, не дёргать ресурсников сегодня. Зимой будет намного сложнее. Поэтому надо планово сделать все работы».

Иначе из-за течей в трубах и изношенной теплоизоляции  зимой тепло просто не дойдёт до наших квартир. А отапливать улицу вряд ли кто-то хочет. Также нет желающих  «искупать»  своё имущество в горячей воде, если трубы не выдержат в самый неподходящий момент. Вот и выходит, что надо набраться терпения – ждать осталось не так долго, заверяют в правительстве региона, ссылаясь на поручение врио губернатора Чибиса завершить работы как можно скорее.

«Мы должны получить паспорта готовности  до 15 сентября, Андрей Владимирович Чибис поручил обеспечить подготовку жилого сектора пораньше с учётом холодного лета, но мы всегда помнили, что у нас Крайний Север, поэтому нам нужно быть готовыми раньше», - говорит Евгений Никора, заместитель губернатора Мурманской области.

Евгений Никора вышел на связь с редакцией «Арктик-ТВ» по телефону из Никеля, где он проводит заседание рабочей комиссии по подготовке к зиме. Там уже к концу августа управляющие компании будут готовы начать отопительный сезон. Что касается других муниципалитетов, то в городах и посёлках сейчас идёт подключение тепла в социальном секторе, но только в случае технической возможности.

«Мы продолжаем эту работу там, где это технически возможно, - комментирует Владимир Гноевский, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области. - Уже подключены и будут подключаться больницы, поликлиники, детские сады и те объекты, где есть больные и пожилые люди».

Подробнее о том, как Заполярье готовится к предстоящей зиме, расскажем в новом выпуске программы «Коммунальный детектив» с главным государственным жилищным инспектором Мурманской области Аленой Кузнецовой. Смотрите на «Арктик-ТВ» 12 августа в 20.00.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
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Последние комментарии

Иван
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А резервную станцию что трудно ввести в эксплуатацию когда одна ремонтируется перебросить тепло на другую. Или это опять не выгодно?
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Наталья
06.08.19 09:46
В "деревяшках" дайте отопление, как больницах и детских садах Кировска. Обогреться обогревателями, как обогревается администрация, мы не можем, проводка старая настолько, что муниципалитет в ответ - р
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