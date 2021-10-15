Придомовая территория по улице Старостина областного центра - в очереди на благоустройство

Спортивная площадка не нужна, но необходимы парковочные места и уличные фонари. Так решили жители одного из дворов по улице Старостина. Их придомовая территория в очереди на благоустройство.

Назвать двор на улице Старостина запущенным, язык не поворачивается. В районе дома номер 13 неплохой асфальт - почти без ям и ухабов, есть тротуары и даже детская площадка. Дворовая инфраструктура в таком состоянии поддерживается благодаря работе местной управляющей компании и группы инициативных местных жителей, которые пристально контролируют процесс. Они же выдвинули предложение: принять участие в программе благоустройства. И эта встреча с представителями власти уже не первая.

Олег Ноздрачев депутат Совета депутатов города Мурманска: «Запланирован здесь ремонт территории на будущий год, до октября».

Ещё в мае этого года местные жители чётко дали понять, что первоначальный план реконструкции двора никуда не годится. И не решает главной проблемы – транспортной загруженности. Автомобили уже сейчас некуда ставить, а первоначальный план обновления так и вовсе сужал и без того ограниченное для транспорта пространство.

Неплохая спортивная площадка есть по соседству, отмечают жители многоэтажек, а вот детской здесь не хватает. Та, что есть, не отличается сильным разнообразием игровых зон.

Представители городских властей все перечисленные пожелания обещали учесть и встретиться с жителями до начала ремонта. Работы в этом дворе на Старостина закипят уже будущим летом.