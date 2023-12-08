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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.12.23 19:30

«Придумано в Арктике»: в Легкоатлетическом манеже Мурманска открылась выставка-ярмарка товаров заполярных мастеров

В Кольском Заполярье огромное количество предпринимателей, некоторые из них приехали сюда, чтобы показать своё творчество на ярмарке «Придумано в Арктике».

В Мурманске на территории манежа открыли выставку-ярмарку «Придумано в Арктике». Здесь представлены одежда, украшения, куклы, ковры и многое другое – всё то, что создают заполярные мастера.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Очевидно совершенно - потенциал огромен. А самое главное, что это наше. Понимаете, это сделано на севере, это с любовью сделано, по-настоящему. И наша задача поддержать этих людей набором системных мер, чтобы обеспечить такой взрывной рост и экономику в этом процессе. Поэтому отвечать на вопрос, что это может быть, у меня есть мысли, но надо допроработать этот вопрос вместе с моими коллегами и мы уже комплекс мер этот представим».

Мурманские предприниматели работают во многих направлениях. Например, Мария создает удивительные предметы из керамики и необычные объединенные одной темой открытки.

Мария Кулич, художник-керамист: «История девочки, которая мечтает вместе со своим другом найти северное сияние и, путешествуя по Мурманской области, они попадают в разные истории, встречаются с китами, плавают на атомном ледоколе, катаются на ездовых упряжках с хаски. Этот весь путь, как они пытаются найти северное сияние, мы пройдём вместе с персонажами».

Несмотря на то, что сейчас зима, на площадке ярмарки есть поляна из разнообразных цветов и ягод. Но попробовать плоды на вкус не получится, так как они сделаны из полимерной глины.

Елена Матвеичева, мастер украшений ручной работы: «Всегда хочется в нашу полярную ночь взять с собой частичку лета. А ягоды, цветы – это как раз летнее изобилие, которое как солнышко согревает нас в полярную ночь».

Встречать солнце мы будем в январе, эту дату нужно запомнить, а ещё лучше обвести красным карандашом в ежедневнике. Анастасия Чуганова создаёт такие книжки в кожаном и замшевом переплетах.

В планерах ручной работы расписывать свою занятость гораздо приятнее, уверена девушка.

Анастасия Чуганова, мастер: «Я работаю в сочетании с экокожей итальянского премиум качества и очень тактильной замшей. Вместе это создаёт эффект, когда к этому планеру хочется возвращаться».

У кого-то на одежде узоры с саамской вышивкой, у кого-то серьги с морошкой, кто-то отправил открытку со знаменитыми китами. Важно поддерживать и развивать бизнес местных мастеров, которые создают товары с частицей родного края, уверены представители власти.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Суть сегодняшней выставки – это креативные предприниматели нашего региона. Мы уже не первый год работаем над развитием креативной индустрии нашего региона, а это, собственно, все те люди, которые здесь живут и получают эмоции от нашей необыкновенной природы, от нашей культуры. Они производят на свет необыкновенные товары, изделия, сферу услуг».

На ярмарке-выставке состоялся и показ мод заполярных модельеров, а всего сюда приехали около 150 предпринимателей со всего региона.

«Придумано в Арктике» будет открыта для посетителей и 9 декабря. 

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