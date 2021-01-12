Приехал в Мончегорск на Новый год, а совершил кражу

В Мончегорске мужчина нашёл нестандартный способ входа в магазин, правда незаконный. Хулиган разбил окно урной, чтобы украсть алкоголь и сигареты.

Но довести задуманное до конца ему не удалось. Бдительная северянка увидела происходящее из окна своей квартиры и позвонила в полицию.

Мужчину задержали на месте преступления. Вором оказался житель Никеля, который приехал в город металлургов к приятелю на новогодние праздники в гости.

Деньги закончились, это и подтолкнуло его на преступление. Теперь нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.