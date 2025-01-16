Приехал в рабочую командировку, а стал мошенником

Представившись сотрудником надзорного органа, под предлогом проверки подлинности товара житель Карелии похитил мобильный телефон.

Это очередной случай мошенничества, который житель Карелии совершил в одном из салонов сотовой связи в Мончегорске.

Мужчина приехал в наш регион в рабочую командировку, которая, вероятно, пошла не по плану.

Уже после задержания подозреваемый признался в содеянном и вернул похищенный мобильный телефон.

Тем не менее ему грозит срок лишения свободы.