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День за днём с «Арктик-ТВ»09.08.17 19:30

Приехал за покупками – уехал со штрафом

Как не стать жертвой мошенников, не попасться на удочку смс-провокаторов и не остаться без денег из-за неудачной парковки. Сотрудники полиции провели в Мурманске акцию, на которой рассказали о правилах безопасности, а заодно и оштрафовали северян забывших про знаки «Парковка для инвалидов».

Наверное, уже каждому приходили сообщения с незнакомых номеров телефонов с сомнительным содержанием. Обычно, в подобных сообщениях содержится просьба о переводе денег на какой-либо счёт или номер телефона. Для большей убедительности мошенники прибегают к обману, сообщая, например, что кто-то из близких попал в беду. Суммы, которые злоумышленникам удается украсть, огромные.

- За истёкшие 7 месяцев 2017 года у граждан при помощи телефонных мошенничеств было похищено более 12 млн рублей, - сообщил Игорь Аникеев, инспектор отделения охраны общественного порядка УМВД России по городу Мурманску.

В полиции отмечают, что при получении подобных смс-сообщений стоит, прежде всего, связаться с человеком, про которого говорится в тексте или разговоре,  чтобы убедиться, что отправлял его именно он. В противном случае, надо незамедлительно сообщить в полицию о том, что вас пытались обмануть.

Об этих простых правилах сотрудники полиции рассказали горожанам, распространив информирующие листовки. Попутно стражи порядка обратили внимание и на нарушителей правил парковки. В этот раз ловили тех, кто оставил своё транспортное средство на месте, предназначенном для автолюбителей с ограниченными возможностями здоровья. За 7 месяцев текущего года сотрудниками ДПС составлено 77 административных актов за аналогичные правонарушения.

- Часто такое места занимают люди, которые никакого отношения не имеют к инвалидам, - замечает Валентин Ильинов, старший инспектор ДПС по городу Мурманску. – Для  них предусмотрена административная ответственность, т.е. штраф 5 тысяч рублей.

Сотрудники УМВД и представители общественности резюмируют, чтобы не стать жертвой мошенников, не помешает лишняя бдительность, а для того, чтобы не остаться без денег из-за административного штрафа, надо строго руководствоваться рекомендациями знаков дорожного движения.

Представители правопорядка рейды, подобные этому, на больших парковках Мурманска проводят на регулярной основе.

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