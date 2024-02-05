Приём граждан, посвящённый социальной поддержке северян, провели глава регионального парламента Сергей Дубовой и депутат областной Думы Ирина Просоленко

К парламентариям обратились молодая семья студентов Мурманского арктического университета, которых интересовала возможность их совместного проживания в общежитии. На сегодня такой вариант не предусмотрен.

Сергей Дубовой отметил, что в последнее время в регионе наблюдается динамика увеличения браков среди обучающейся молодёжи, и актуальность создания пространств для студенческих семей в общежитиях вузов бесспорна:

Студенты Мурманского арктического университета Иван и Виктория Плауновы – молодая семейная пара. Они верят в настоящую любовь и в то, что молодёжь готова к серьёзным поступкам, стоит только им немного помочь. Поэтому ребята пришли в Штаб общественной поддержки на встречу с председателем Мурманской областной Думы Сергеем Дубовым, чтобы обсудить возможность совместной жизни молодых семей, проживающих в студенческом общежитии.

Иван Плаунов, семейный студент: «У кого-то есть, может быть, помещения готовые под это, которые можно просто модернизировать. Возможно, это постройка или ремонт новых помещений, куда могла бы заселиться молодая семья. Где можно с комфортом проживать и строить планы, рожать детей и вместе быть в студенческие годы».

Только за прошлый год в нашем регионе образовались 37 студенческих семей. Из них 14 уже обзавелись детьми. Поэтому тема актуальная, требует рассмотрения не только на областном, но и федеральном уровнях, отметил председатель облдумы.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Понятно, что строительство новых кампусов необходимо. И президент страны говорит, что студенческие кампусы строятся. Я думаю, что будет проектом предусмотрено, чтобы были семейные блоки для студенческих семей. А в нынешних условиях, может быть, мы будем с губернатором и ректором университета решать, как с нашими молодым семьями быть».

Что касается детей, то Сергей Дубовой подчеркнул, что, возможно, рассмотреть вариант выделения в студенческих общежитиях комнаты для пребывания малышей, пока их родители находятся на обучении.

Также во время встречи участники обсудили меры господдержки при приёме на работу ветеранов специальной военной операции.