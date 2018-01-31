Приём заявлений на участие в ЕГЭ-2018 завершается 1 февраля

Об этом напоминают в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки.

Выпускники этого года подают заявление на сдачу экзаменов в своём образовательном учреждении, а вот все, кто закончил школу раньше, должны обратиться в места регистрации, утвержденные приказом регионального Министерства образования.

После 1 февраля документы на участие в ЕГЭ принимаются только по решению комиссии, при наличии у обратившегося уважительных причин.

В 2018 году досрочный период сдачи единого государственного экзамена пройдёт с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая по 2 июля. Выпускники прошлых лет имеют право сдать ЕГЭ досрочно или в резервные дни.