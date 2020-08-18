Приёмка школ в Мурманске вышла на финишную прямую

Практически все образовательные и дошкольные учреждения областного центра были осмотрены и прошли проверку. В этот раз специальная комиссия с депутатами городского Совета отправилась в гимназию № 10.

Проверка гимназии № 10 Мурманска включает осмотр всех учебных кабинетов, спортивных и тренажерных залов, столовой и даже пищеблока. Внимательный взор контролеров не оставит без внимания ни один уголок учебного заведения.

Наталия Телибаева, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Мы видим, что здесь всё готово. Самое главное, закуплены учебники. Новые учебники. Но самое главное, что школа сейчас к приёму детей на сегодняшний день готова». Ремонт в этом году в учреждении провели своими силами. Косметические обновления были сделаны, чтобы школьникам было комфортно учиться. Также подготовлена территория вокруг учреждения. Но главное, гимназия оснащена необходимыми средствами и оборудованием для занятий в период пандемии коронавируса.

Алла Малышкина, директор гимназии № 10 города Мурманска: «В коридорах поставлены интерактивные излучатели. Мы закупили немного перчаток для детей на первый случай, мало ли что. Мы закупили термометры на свои средства. Дозаторы мы закупили».

В этой гимназии примерно тысяча детей с 1-го по 11-й класс. Важно отметить, что здесь для старшеклассников существует специальный геофизический класс, созданный при поддержке «Газпрома». Несколько выпускников, благодаря обучению в нём, уже поступили в престижные вузы страны.