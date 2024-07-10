Приёмная кампания в Мурманском арктическом университете близится к завершению

Ежедневно десятки ребят приносят свои документы на поступление в ведущий вуз региона.

Приёмная комиссия арктического университета располагается в корпусе «Л» на территории бывшего МГТУ. Документы на поступление здесь принимают до 25 июля. Но те, кто идёт на высшее после колледжа должны принести их до 19 июля. Это можно сделать как онлайн, так и оффлайн.

Сотрудники отмечают, что лично, по традиции, приходит немало ребят. Задают дополнительные вопросы про обучение, сразу знакомятся с университетом.

Полина Фефелова, абитуриент: «Хочу учиться в вузе родного региона, который столько уже дал мне. Хочу дальше развиваться здесь. Хочу стать учителем математики и физики, хочу вернуться преподавателем в свою родную школу, из которой сейчас выпустилась. Ждут».

- А из какой школы выпустилась?

- Кандалакшский район, школа №3.

За период работы комиссии МАУ уже получено 3 тысячи заявлений на высшее образование. В этот году вуз представляет порядка 100 образовательных программ. Самой популярной сферой среди абитуриентов стала АйТи и всё, что связано с технологиями. Вторые по востребованности инженерные профессии: нефтегазовое дело, строительство, тепло- и электроэнергетика. И по-прежнему лидирующие позиции не теряют педагогическое образование, лечебное дело, экономика и менеджмент.

Виктория Пиксендеева, ответственный секретарь приёмной комиссии МАУ: «Мы сегодня говорим о том, что конкурс по заявлениям в МАУ уже состоялся. Диапазон конкурса покажет дата окончания приёма заявлений 25 июля, которая является неким рубежом для всех вузов России. И в принципе, пока приёмная кампания проходит штатно».

На среднее профессиональное образование документы принимают в морском рыбопромышленном колледже имени Месяцева и педагогическом колледже МАУ. Специалисты поясняют, что интенсивность потока очень активная. Уже подано порядка 2 тысяч заявлений на поступление.

Виктория Пиксендеева, ответственный секретарь приёмной комиссии МАУ: «Если мы говорим о морских специальностях, то это, безусловно, практически 100-процентная востребованность, потому что программа профессионалитета даёт гарантию трудоустройства. Если говорим о специализации горной промышленности, то Кировский филиал и площадка с подготовкой специалистов в области маркшейдерского дела и подземной разработки тоже востребованы. Если говорим про гуманитарную составляющую, то в колледже МАУ, где реализуются программы в основном этого направления, также есть конкурс. В том числе на платные места».

Очень важно, что на высшее образование выделено более 1 тысячи бюджетных мест. Программы реализуют не только в Мурманске, но и в Апатитах. А поступать в наш арктический вуз стремятся не только местные выпускники школ, но и молодёжь из разных уголков страны, новых территорий. В том числе и зарубежные абитуриенты вновь подали документы.

В этом году МАУ заинтересовались жители Беларуси, Сирии, Индии.