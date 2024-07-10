Отключение вещания: Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» проводит профилактические работыПроект «Правильный курс» поможет адаптации семей военнослужащих
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.07.24 19:30

Приёмная кампания в Мурманском арктическом университете близится к завершению

Ежедневно десятки ребят приносят свои документы на поступление в ведущий вуз региона.

Приёмная комиссия арктического университета располагается в корпусе «Л» на территории бывшего МГТУ. Документы на поступление здесь принимают до 25 июля. Но те, кто идёт на высшее после колледжа должны принести их до 19 июля. Это можно сделать как онлайн, так и оффлайн.

Сотрудники отмечают, что лично, по традиции, приходит немало ребят. Задают дополнительные вопросы про обучение, сразу знакомятся с университетом.

Полина Фефелова, абитуриент: «Хочу учиться в вузе родного региона, который столько уже дал мне. Хочу дальше развиваться здесь. Хочу стать учителем математики и физики, хочу вернуться преподавателем в свою родную школу, из которой сейчас выпустилась. Ждут».

- А из какой школы выпустилась?

- Кандалакшский район, школа №3.

За период работы комиссии МАУ уже получено 3 тысячи заявлений на высшее образование. В этот году вуз представляет порядка 100 образовательных программ. Самой популярной сферой среди абитуриентов стала АйТи и всё, что связано с технологиями. Вторые по востребованности инженерные профессии: нефтегазовое дело, строительство, тепло- и электроэнергетика. И по-прежнему лидирующие позиции не теряют педагогическое образование, лечебное дело, экономика и менеджмент.

Виктория Пиксендеева, ответственный секретарь приёмной комиссии МАУ: «Мы сегодня говорим о том, что конкурс по заявлениям в МАУ уже состоялся. Диапазон конкурса покажет дата окончания приёма заявлений 25 июля, которая является неким рубежом для всех вузов России. И в принципе, пока приёмная кампания проходит штатно».

На среднее профессиональное образование документы принимают в морском рыбопромышленном колледже имени Месяцева и педагогическом колледже МАУ. Специалисты поясняют, что интенсивность потока очень активная. Уже подано порядка 2 тысяч заявлений на поступление.

Виктория Пиксендеева, ответственный секретарь приёмной комиссии МАУ: «Если мы говорим о морских специальностях, то это, безусловно, практически 100-процентная востребованность, потому что программа профессионалитета даёт гарантию трудоустройства. Если говорим о специализации горной промышленности, то Кировский филиал и площадка с подготовкой специалистов в области маркшейдерского дела и подземной разработки тоже востребованы. Если говорим про гуманитарную составляющую, то в колледже МАУ, где реализуются программы в основном этого направления, также есть конкурс. В том числе на платные места».

Очень важно, что на высшее образование выделено более 1 тысячи бюджетных мест. Программы реализуют не только в Мурманске, но и в Апатитах. А поступать в наш арктический вуз стремятся не только местные выпускники школ, но и молодёжь из разных уголков страны, новых территорий. В том числе и зарубежные абитуриенты вновь подали документы.

В этом году МАУ заинтересовались жители Беларуси, Сирии, Индии.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Эйджизм отступает? Российские компании стали чаще брать на работу людей старшего возраста
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Комментарий к новости:Север - это судьба: что заставило Оксану Демченко, первого заместителя губернатора Мурманской области, сменить московскую прописку на мурманскую
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
Комментарий к новости:Северяне вышли в полуфинал Всероссийского конкурса строителей̆
Tatuana
26.06.24 10:26
Каким это образом ребёнок с Щербакова на Больничку спускается? И где в ФОКе будет гора? Фантазёры-боты. Стройте ФОК в месте, где он не будет никому мешать и с удобной транспортной развязкой. И речь ж
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире01:30Новости. Информационная программа (12+)01:55«Французский батя». Художественный фильм (16+)03:35Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Соцсчёт и соцвклад: дополнительные деньги для граждан с невысокими доходами-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 15 копейки, евро теряет 2 копейки-PRO Энергетику (18+)Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 июля-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Соцсчёт и соцвклад: дополнительные деньги для граждан с невысокими доходами
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика