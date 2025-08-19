Приёмная комиссия Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота подводит итоги хода приёмной кампании

Уже сотни ребят отдали свои документы на поступление и готовятся стать студентами. О том, какие профессии можно освоить в Мурманском строительном колледже имени Момота, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

Получать рабочую профессию сейчас становится всё престижней. Например, выпускников Мурманского строительного колледжа имени Момота готовы принять ведущие предприятия региона. Студенты учреждения оттачивают навыки, в том числе на оборудовании, за котором они будут работать в дальнейшем.

Сергей Кочетов, студент колледжа: «Это единственное место, где я могу мастерить… Ели я буду хорошо учиться, то очень много чему смогу здесь научится, здесь много специальностей и профессий. Очень хороший колледж, считаю я».

Приём документов на поступление здесь открыли ещё 1 июня. Для абитуриентов выделено 525 бюджетных мест, включая филиал в ЗАТО Александровск. Сейчас подведены промежуточные итоги кампании, набрано более 400 человек.

Екатерина Маркова, специалист приёмной комиссии Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота: «В этом году набор больше и желающих на поступление больше. Большой конкурс на специальности строительные: строительство и эксплуатация зданий и сооружений, эксплуатация электрооборудования… Идёт дополнительный набор на специальности техническая эксплуатация…, монтаж и эксплуатация сантехнических устройств».

По федеральной программе «Профессионалитет» идёт набор студентов по 12 специальностям. У ребят есть возможность трудоустроиться на хорошую работу сразу после обучения, а у компании - получить высококвалифицированные кадры.

Надежда Бессонова, и.о. директора Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота: «Самые востребованные профессии, которые связаны со строительством. Это и традиционные специальности, на которые ребята с удовольствием идут обучаться. Например, электромонтёры - 50%, по некоторым предприятиям 80% - это выпускники нашего колледжа. Мы работаем напрямую с работодателями. Заключаем целевые договоры, и студенты после выпуска идут работать на эти предприятия».

Кроме того, на базе колледжа завершается создание образовательного-производственного центра. На оснащение площадки оборудованием из средств федерального бюджета выделено более 100 миллионов рублей.

На эти средства закуплены современные станки и компьютеры, появились новые мастерские и лаборатории. Благодаря этому в колледже открыли набор на новые специальности, например, в сфере информационного моделирования.

Надежда Бессонова, и.о. директора Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота: «Эта лаборатория создана именно под новую специальность. Сейчас стоит задача перед всем государством оцифровать все здания, которые есть в стране. Как раз студенты, которые поступают на эту специальность, будут изучать эти программы. А в кабинет геодезии мы закупили квадрокоптер и оборудование для фотограмметрии».

Дополнительный набор заявлений на поступление продолжается. Продлить приёмную кампании при наличии вакантных мест могут до 30 ноября.