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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.08.22 19:30

Приглашает на службу Росгвардия

Управление Росгвардии по Мурманской области готово принять в свои ряды новых сотрудников. Набор на контракт ведётся с 8 августа, главное условие для кандидата то же, что и в Вооружённых силах – пройденная срочная служба. А те, кому призыв только предстоит, может воспользоваться альтернативой, позволяющей сразу же получать денежное довольствие и льготы.

Во времена кризиса многие испытывают сложности с трудоустройством. Однако отчаиваться не стоит, ведь выход есть всегда. Управление Федеральной службы войск национальной гвардии по Мурманской области открыло пункт приёма на службу в Центре занятости населения.

Управление Росгвардии по Мурманской области готово принять в свои ряды новых сотрудников. Набор на контракт ведётся с 8 августа, главное условие для кандидата то же, что и в Вооружённых силах – пройденная срочная служба. А те, кому призыв только предстоит, может воспользоваться альтернативой, позволяющей сразу же получать денежное довольствие и льготы.

Сергей Филиппов, заместитель начальника управления Росгвардии по Мурманской области: «Сейчас предоставлена такая возможность – вместо службы по призыву для молодых людей после института, техникума прийти, заключить первый контракт, но он будет сроком на два года. За два года он компенсирует, скажем так, год по призыву свой. При этом будет ходить как на работу, на службу, жить дома, получать под наём, если будет снимать жильё, зарплату получать, выполнять обязанности».

Также требуются кадры в органы полиции и вневедомственной охраны, но возрастной ценз будущего рекрута должен составлять не более 35 лет. В данный момент МВД больше всего не хватает специалистов технической направленности.

Роман Мокан, старший специалист отдела кадров: «Технические профессии – не хватает специалистов с опытом».

Более подробную информацию можно получить на портале «Госуслуги», либо на сайте интересующего вас ведомства.

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