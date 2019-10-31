Приглашают мурманчан на работу в Кировск

В Центре занятости населения Мурманска прошла ярмарка вакансий предприятия АО «Апатит». Эта горнодобывающая компания впервые в таком формате предлагала работу жителям заполярной столицы.

АО «Апатит» - крупнейшее в мире предприятие по добыче и обогащению апатит-нефелиновых руд, а также единственный в России производитель нефелинового концентрата. Однако в компании по ряду причин не хватает специалистов. В Кировске, несмотря на работу профильных образовательных учреждений, руководству компании их найти не удаётся, искать приходится в Мурманске.

«Нас интересуют профессии, связанные с подземными условиями труда, с открытыми карьерами, - говорит Роман Долгоруков, начальник отдела найма персонала кировского филиала АО «Апатит». - Общеотраслевые профессии нас интересуют: слесари-ремонтники, электро-газосварщики. В принципе, мы готовы принимать людей, как имеющих квалификацию, так и готовых трудиться на нашем горном предприятии. Мы готовы их обучать, развивать, давать им карьерный рост».

Желающие поехать в Кировск из областного центра есть, но их, мягко говоря, немного. Возможно, что поэтому Мурманский центр занятости населения впервые провёл ярмарку вакансий, предлагающих работу в другом городе. Желающие трудоустроиться всегда могут обратиться в ЦЗН за помощью.

«Во-первых, у нас на первом этаже есть информационная стойка, - рассказывает Роман Антонов, директор Центра занятости населения г.Мурманска. – С её помощью можно найти необходимого специалиста, который ответит на ваши вопросы».

Для того чтобы хоть как-то заинтересовать мурманчан в работе за пределами города, представители компании также предлагают компенсацию за жильё в Кировске. Вот только поможет ли такая мера поддержки, вопрос открытый.