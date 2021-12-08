Пригородный электропоезд «Лыжная стрела» возобновляет свои рейсы

Об этом сообщил региональный Минтранс.

Из Мурманска поезд будет отправляться в субботу утром, а возвращаться в воскресенье поздним вечером. В связи с этим изменяется и движение автобуса по маршруту №131 от станции Апатиты до улицы Олимпийской в Кировске.

Кроме того, как уточнили в ведомстве, 1 января рейса «Лыжной стрелы» не будет, зато 2, 3 и 9 января она будет курсировать по маршруту.