Приговор замруководителя Центра спортивной подготовки оставлен в силе

Областной суд признал законным обвинительный приговор экс-замруководителю Центра спортивной подготовки Ивану Сигаеву.

Бывший руководитель областного учреждения нарушил конкурсные процедуры и заключил в 2018 году договоры на обслуживание Центра спортивной подготовки в интересах одного из подрядчиков. За это он получил взятку от бизнесмена в сумме 150 тысяч рублей. Суд приговорил чиновника к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в 1,5 млн рублей.

Также Иван Сигаев лишён права заниматься определенной должностью на срок 3 года. Обвиняемый подал апелляцию, чтобы обжаловать приговор в областном суде, но проиграл и понесёт наказание в полной мере.