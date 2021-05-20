Приграничье - обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия

Глава администрации Мурманска Евгений Никора принял участие в заседании, приуроченному к Дням российско-финляндского приграничного сотрудничества. Встреча состоялась в режиме видео-конференцсвязи.

Участники обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия на муниципальном и межрегиональном уровнях. Например, в этот раз акцент был сделан на развитие северных территорий и сохранении населения здесь. Ведь, не секрет, что люди покидают Заполярье, перебираясь в более тёплые края. И это проблема есть не только в Мурманской области, но и в Финляндии. Для того чтобы сохранить и даже приумножить население, необходимо создавать благоприятные современные условия жизни.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска «Нам есть чему поучиться и мы уже многому научились. У нас достаточно много в Мурманске общественных пространств, которые появились за последние 10 лет, учитывая опыт наших финских друзей. И я считаю, что общение, которое вновь состоится в онлайн-формате, будет посвящено тому, как сделать жизнь людей, проживающих по обе стороны границы, комфортней и удобней».