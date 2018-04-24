Приходит лето и график отключения горячей воды

Мурманская ТЭЦ составила календарь летних отключений горячей воды. Согласно графику, первой без блага цивилизации останутся жители Первомайского округа. Южная котельная прекратит подачу горячей воды с 26 июня по 9 июля. Центральная планирует проводить ремонтные работы с 10 по 23 июля, Восточная – с 24 июля по 6 августа.

За это время специалисты заменят изношенные и повреждённые участки сетей. Профилактические меры позволят подготовиться к следующему отопительному сезону.