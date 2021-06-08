Приходят на помощь нуждающимся и остаются рядом, пока это требуется

8 июня все причастные к одной из самых душевных и в то же время требовательных сфер деятельности принимают поздравления. Социальные работники Полярнинского комплексного Центра социального облуживания населения из ЗАТО Александровск также получают тёплые пожелания.

В первую очередь услугами Центра социального обеспечения населения пользуются люди в почтенном возрасте, пожилые жители трёх ЗАТО, которые уже не в силах самостоятельно справляться с хлопотами по хозяйству.

На помощь пенсионерам приходят специалисты, например, такие, как Евгения Кузьминцева из Полярного. Социальным работником девушка стала 5 лет назад. Но и до этого сфера её деятельности была тесно связана с людьми, остро нуждающимися в помощи: Женя трудилась медсестрой. Сейчас у неё 11 подопечных, в день приходится бывать, как минимум, у трети из них: кому-то принести необходимые продукты и лекарства, кого-то записать на приём к врачу, у кого-то навести порядок.

Социальных работников пожилые александровцы и люди с особенностями здоровья встречают уже как родных.

Инвалиды – это ещё одна категория получателей услуг. К взрослым людям с ограничениями работники приходят на дом, а для детей есть возможность дневного пребывания в учреждении. С необычными малышами и подростками уже 15 лет работает Наталья Богданова.

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в комплексном Центре – сложный социально-реабилитационный процесс. Здесь ребятам помогают научиться взаимодействовать с другими людьми и закрепить бытовые навыки. Для этого разработаны программы, особые методики которые упрощают жизнь и родителей, и их необычных детей.

Есть в учреждении и группа круглосуточного пребывания для детей, оказавшихся в опасной или сложной жизненной ситуации. Специалисты всячески стараются привнести в их жизни яркие эмоции, предлагая не только уход, но и участие в конкурсах, мероприятиях и акциях. Случается, что мамы и папы таких детей попадают в учреждения иные, строгого или общего режима. По освобождению из мест лишения свободы у каждого, считают соцработники, есть право вернуться к нормальной жизни. И им также могут оказать в первые дни необходимую помощь и последующее содействие при трудоустройстве и оборудовании жилья.

Почти семь десятков специалистов в сфере социальной работы Полярнинского комплексного Центра социального обслуживания населения стараются охватить порядка трёхсот получателей услуг в ЗАТО Видяево, Заозёрск и Александровск. Именно они каждый день приходят на помощь нуждающимся и остаются рядом, пока это требуется.