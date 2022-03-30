Прихожане храмов Мурманской епархии собрали почти 1,5 миллиона рублей для жителей Донбасса

Начиная с 6 марта в храмах были выставлены специальные церковные кружки для пожертвований с пояснениями о целях сбора. Как сообщил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, за три недели прихожане храмов региона пожертвовали чуть менее полутора миллионов рублей.

На данный момент эти средства переведены на счёт Синодального отдела по благотворительности и социальному служению Московской Патриархии для дальнейшей передачи. Как сообщает официальный сайт Патриархии, на конец марта в Церкви собрано 96 миллионов рублей и свыше 220 тонн гуманитарной помощи для беженцев и пострадавших в зоне конфликта.