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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.01.22 19:30

Прихожане полярнинского Свято-никольского храма отметили большой рождественский праздник

Инициатором концертной программы стал батюшка прихода, он же взял в руки гитару и аккомпанировал церковному хору.

Евгения старается не пропускать богослужения в храме Святителя Николая Чудотворца, особенно, если службы в канун больших святых праздников. Как человек творческий, прихожанка с воодушевлением откликнулась на мысль другой талантливой личности – настоятеля полярнинского храма.

Евгения Коськина, прихожанка Храма Святителя Николая Чудотворца, г. Полярный: «Из малого рождается большое: у нас сначала батюшка озвучил идею: «А не спеть ли нам колядку в Храме после рождественского богослужения?». С этого, собственно, всё и началось… Начались репетиции хора. А затем батюшка сказал: «А зачем будем на этом останавливаться? Давайте сделаем рождественский концерт!».

Композиции выбирал сам отец настоятель, так и получился литературно-музыкальный вечер. Протоиерей Сергий также взял в руки гитару и исполнил несколько своих собственных песен. В программу также включили стихотворения и номера от прихожан храма и военнослужащих гарнизона.

Сергий Мищенко, настоятель протоиерей Храма Святителя Николая Чудотворца, г. Полярный: «Формат концерта был бы слишком простым и обычным, но мы решили, чтобы всех объединить вместе, чтобы можно было вместе петь и вместе пить чай. Это то, что мы пытаемся делать каждое воскресенье после службы, решили перенести в такой большой формат».

Основными участниками концерта стали прихожане и церковный хор. Так, сменив площадку и формат, удалось расширить рамки привычных богослужений и пригласить большее количество горожан на рождественский праздник. Как признались полярнинцы, в такой домашней и тёплой атмосфере удалось поделиться своими переживаниями, разделить радости и чаяния друг друга 

Коллектив «Сретение» обещает такие встречи обязательно повторять, ведь формат музыкально-литературной гостиной определённо возымел успех у участников праздника.

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