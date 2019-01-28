Приключения мамонтёнка «Димы» продолжились через 40 тысяч лет

В Мурманской областном краеведческом музее продолжает работу выставка «Мамонтёнок Дима». Уникальная находка, которую воочию могут увидеть северяне, предоставлена музеем Зоологического института Российской Академии наук Петербурга.

Тело мамонтёнка, представленного на выставке, было найдено в июне 1977 года в долине ручья Дима на территории Магаданской области. После обнаружения находка сразу же стала признанной научной сенсацией мирового масштаба. Своё имя мамонтёнок получил по названию ручья, в русле которого был обнаружен. Мамонтёнок имеет рост 97,5 см и массу около 70 кг. Его биологический возраст на момент смерти 7-8 месяцев, абсолютный возраст экспоната, по данным экспертов, около 39–40 тысяч лет.

Интерес к мамонтёнку Диме во всем мире очень большой, поэтому он ежегодно экспонируется в России и за рубежом. В нашем регионе мамонтёнок представлен впервые и увидеть его можно до 20 января.

«Мамонтенок уже объездил весь Мир. Он побывал в Японии, Канаде, Америке, - рассказывает Алена Бахтина, специалист Мурманского областного краеведческого музея. - Это большая честь для мурманчан, что сегодня его могут увидеть все горожане, гости города, жители региона».