День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.12.25 19:30

Приключения учеников «Академии телевидения» во время поисков Огненной Лошади – символа 2026 года

Юные северяне из «Академии телевидения» решили найти лошадь для Деда Мороза, чтобы ему было проще развозить подарки северянам.

Маргарита Яченко, студентка «Академии телевидения»: «Санта-Клаус ездит на оленях, а русский Дед Мороз - на тройке лошадей, как в песне…. Давайте же спросим его об этом вместе».

Дети привели Дедушку Мороза в конюшню и предложили ему выбрать самую сильную и выносливую лошадку.

- Зачем вы меня сюда позвали?

- Мы вас позвали, потому что скоро Новый год, может быть, мы вам выберем Огненную Лошадь.

- Давайте, детишки! Давайте выберем мне новую Огненную Лошадь!

По каким критериям нужно выбирать коня и как за ним ухаживать, рассказала Алёна Басавина.

Алёна Басавина, владелица лошади: «Такую лошадь на севере содержать крайне непросто, потому что у нас не очень подходящие условия для содержания лошадей. Так же нет травяных лугов, с которых собирают сено, его придётся добывать в очень экстремальных условиях. Для ухода за лошадью понадобится очень много времени и усилий. Ты утром встал, ты должен пойти и убрать её загон, дать ей кушать, почистить, расчесать. Если холодно, то надо надеть попон, чтобы она не замерзла. Это курточка зимняя».

Выбирали долго, выбирали много и наконец нашли подходящую. Однако, Огненная Лошадь может быть пожаробезопасной. Как не дать разгореться пожару, воспитанникам «Академии телевидения» рассказал Дед Мороз, а по совместительству действующий сотрудник МЧС.

- А какие обязанности выполняет «огненный» Дед Мороз?

Дед Мороз: «Обязанностей у нас очень много. В первую очередь, профилактика, которую мы направляем на то, чтобы предупреждать пожары. Второе – тушение и спасение, если пожар произошёл».

Никита Хватов, ученик «Академии телевидения»: «А можете дать нам совет? Что делать, чтобы новогодняя ёлка не загорелась».

Дед мороз предупреждает, что при покупке гирлянд важно смотреть на их сертификацию. Опасно оставлять приборы включёнными, покидая квартиру. А уж бенгальские огни дома зажигать ни в коем случае нельзя. Для совершения таких пиротехнических трюков важно выходить на улицу.

Никита Хватов, ученик «Академии телевидения»: «Дед Мороз, вот мы принесли лошадкам угощение, а вы нам что-нибудь принесли?».

Дед Мороз: «Принёс, конечно, внучек! Всем принёс! Но для начала нужно прочитать мне стишок».

Роман Попов, ученик «Академии телевидения»: «К нам на праздник… Ну, а в жизни всё зашибись!».

С подарками и багажом полезных знаний телеакадемики готовы к встрече года Огненной Лошади. Пусть он будет безопасным!

-

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
