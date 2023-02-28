«Прикосновение»: будущие журналисты «Академии телевидения» продолжают практиковать навыки в съёмке сюжетов

В это раз ребята побывали на репетиции спектакля в театре Северного флота. Премьера на сцене драматического театра! Творческий коллектив представил на суд зрителей спектакль «Прикосновение».

В закулисье перед генеральным прогоном удалось заглянуть ученикам проекта «Академия телевидения».

Опыта театральных съёмок у ребят нет. Первое место, куда они отправились, - это гримёрка. Здесь своя атмосфера и можно часами разглядывать различные парики и тюбики с красками.

Любовь Смирнова, гримёр-постижёр, три года работает в театре.

Любовь Смирнова, гримёр-постижёр театра Северного флота: «Сейчас я занимаюсь прической. Мы уложились, сейчас немного подлачимся, чтобы была прическа в стиле, а грим у нас - тон. Ну, и пробочкой мы пачкаем лицо, где-то кровушки добавляем чуток, чтобы стиль военного времени был».

В роли молодого солдата Андрея артист Степан Акманов. По его словам, это история о том, как в конце Великой Отечественной войны в уцелевшей церквушке на окраине сожжённой белорусской деревни, оказывается молодой солдат, который любит картины и мечтает стать художником. Насколько тяжело вживаться в роль, узнала у главного героя Вероника Терещенко.

- Как Вам удаётся вживаться в роль и сделать её настолько искренней, чтобы зрители поверили в вашу работу?

Степан Акманов, артист театра Северного флота: «Интересный вопрос. Это всё начинается с момента обучения в театральных вузах. Поэтому, пройдя весь этот этап обучения, естественно, мы узнаем какие-то нюансы, которые нам помогают при подготовке к роли. В театре, когда мы работаем над ролью, что-то нам подсказывает режиссёр, что-то мы находим из наблюдений за другими людьми».

В церкви молодой солдат Андрей встречается с девушкой по имени Адалат. Её роль исполнила артистка Диана Михайлова. Каждый из них выполняет своё воинское задание: им нужно дождаться машины, чтобы вернуть в тыл находящиеся в церкви ящики с музейными картинами. Но внезапно враг оказывается рядом...

Постановкой пьесы известного драматурга Рустама Ибрагимбекова занимался режиссёр Юрий Сергиенко.

Будущая журналистка Тамара Адеишвили поинтересовалась у Юрия Вячеславовича, как он выстраивает отношения с актёрами на сцене.

- Насколько тяжело выстраивать отношения с актерами?

Юрий Сергиенко, режиссёр-постановщик театра Северного флота: «Можем рассказать, но тема очень обширная. А в двух словах: тяжело выстраивать отношения с актёрами, потому что они, как правило, яркие индивидуальности и каждому человеку, каждому исполнителю нужен своеобразный, я бы даже сказал, индивидуальный подход».

- А по какому принципу Вы выбираете пьесу?

Алексей Башкиров, помощник главного режиссёра по литературно-драматургической части театра Северного флота: «У любого театра есть репертуарная политика. Одно из главных направлений театра Северного флота - это военно-патриотические пьесы. Поэтому каждый год мы должны выпускать хотя бы одну на военно-патриотическую тематику».

Режиссёр и актёры отмечают, что это спектакль не про войну, он про людей, про их силу, про желание жить, любить, мечтать, вспоминать о прошлом и строить планы на будущее после войны.