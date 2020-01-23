Прикоснуться к красоте деревянного храмостроительства на Кольском Севере

История деревянного храмостроительства на Кольском Севере - в более чем 150 архивных изображений. Мурманская митрополия пригласила полярнинцев на торжественное открытие выставки в городском краеведческом музее.

Выставку об истории русского храмостроительства впервые показали в Культурно-выставочном Центре Мурманска. Создатели экспозиции, старательно изучив архивные материалы, пришли к выводу, что экспозицию необходимо сделать передвижной, чтобы с историей зодчества смогли познакомиться и жители отдалённых населённых пунктов региона. Неудивительно, что первой остановкой на пути стал Полярный. Для Свято-Никольского храма города отведено особое место в музейном проекте.

Тимофей Пискунов, сотрудник Мурманской митрополии: «Удивительно, что авторство этого проекта принадлежит архангельскому архитектору, очень простому человеку - Григорию Иванову. В Архангельске осталось несколько храмов его деятельности, и храм в Полярном – это его большое достижение.

Храм Николая Святителя – один из ярких образцов русского архитектурного стиля. Освящение храма и стало датой основания города Полярного. Выстроена выставка тоже особым образом.

Тимофей Пискунов, сотрудник Мурманской митрополии: «Она начинается с западной границы и переходит по двум залам – это путешествие вокруг Кольского полуострова, не входя из здания. Начинаем от входа, от Пазрецкой губы, и «приплываем» в Кандалакшскую Губу, от Борисоглебска до Ковды. За 45 минут можно оплыть Кольский полуостров».

Многие фотографии помещены в особые картонные рамки-домики. По замыслу авторов, посетитель как бы попадает на чердак и открывает старинные пыльные сундуки, в которых и находит повреждённые временем фотокарточки.

Тимофей Пискунов, сотрудник Мурманской митрополии: «С другой стороны, если посмотрим на фотографии поморских сёл, становищ, то мы увидим разбросанные по берегам домики, хотелось бы сохранить историю поселений на Кольском Севере».

В экспозиции представлены более 150 изображений северных храмов и местностей. Выставка, открытая в историко-краеведческом музее Полярного, проработает до 16 февраля, далее уникальные материалы смогут увидеть жители Гаджиево, Апатитов, Ловозера и Оленегорска.