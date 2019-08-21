Прикрыли небо зенитчики Северного флота

Дивизион арктических зенитных ракетных комплексов «Тор-М2ДТ» отдельной мотострелковой бригады Северного флота заступил на опытное боевое дежурство.

Подразделение развёрнуто на одном из полигонов сухопутных и береговых войск в Печенгском районе. Военнослужащие отрабатывают действия по обеспечению контроля воздушного пространства и объектовой противовоздушной обороны.

Личный состав оснащённого новыми системами дивизиона ПВО прошёл полный курс обучения и выполнил первые боевые стрельбы на военном полигоне в Астраханской области.

В июле нынешнего года состоялись первые стрельбы ракетного комплекса в Арктике на архипелаге Новая Земля.

ЗРК «Тор» на базе двухзвенного гусеничного вездехода «Витязь» предназначены для прикрытия важных административных, промышленных и военных объектов, а также сухопутных соединений от атаки средств воздушного нападения противника в условиях Крайнего Севера и Арктики.