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День за днём с «Арктик-ТВ»24.01.18 19:30

«Прилетела цапля» в торговый порт зимой

Не успел начаться год, а докеры  Мурманского морского торгового порта уже успели доставить в город-герой новое оборудование. Первым в этом году к портовикам поступил гидравлический перегружатель немецкой фирмы. По словам специалистов, он позволяет при проведении разгрузочных работ не портить железнодорожные вагоны. Спецтехника способна работать при экстремально низких температурах, а для людей, управляющих ею, созданы комфортные условия.

Гидравлические перегружатели специалисты торгового порта за зелёный цвет краски  прозвали «кузнечиками», хотя могучая техника вовсе не похоже на насекомое. Скорее всего, его форма напоминает цаплю, которая склонила к воде хищную голову и охотится в камышах. И сравнение это тем ближе, когда видишь грейфер за работой, как и клюв у птицы, ковши цепко захватывают уголь, как цапля хватает лягушку, уже никуда не деться.

- Эти машины более производительные,  они удобные в обслуживании, - делится своими наблюдениями Сергей Борецкий, бригадир второй бригады ПАО «Мурманский морской торговый порт». - Я наблюдал за процессом сборки и изготовления, участвовал в приёмке данной машины.

Чтобы доставить такую махину в Мурманск, пришлось потрудиться. Из Германии, где находится фирма-производитель, сложную технику по морю привезли в Петербург, а уже до нашего города перегружатель «добирался» на 8 трейлерах. Причём проверить все ли в порядки с техникой, лично приехал глава компании Эрик Сеннебоген. Такое внимание к Мурманскому морскому торговому порту объясняется очень просто. «Торговый порт в Мурманске – один из ключевых наших клиентов, с которым мы сотрудничаем с 2005 года, - рассказал Эрик Сеннебоген, глава машиностроительной компании (Германия). - Я уже третий раз приезжаю в Мурманск, очень рад, когда наши клиенты довольны».

- Вместе с сотрудниками компании «Сеннебоген» мы постоянно вносили новые элементы в конструкцию машины. Этот экземпляр изготовлен непосредственно для Мурманского морского торгового порта, для технологических и климатических особенностей нашего порта, - рассказал Александр Масько, генеральный директор ПАО «Мурманский морской торговый порт».

Процесс обновления в порту идёт постоянно, в этом году портовики планируют купить ещё две такие машины. В 2018 году начнётся и реконструкция первого грузового района: складских помещений и железнодорожных путей. 

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17.01.18: Курс биткойна в ночь с 16 на 17 января падал до минимальной отметки с начала декабря, а его суточное падение достигало 25%. Это повлияло как-то на ваше благосостояние?Проголосовало: 397 человек
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