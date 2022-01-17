Применение дезинфицирующих средств остаётся эффективным способом обеззараживания в период пандемии

130 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 6 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+64), Североморске (+15) и в Кандалакшском районе (+10).

Но то ли ещё будет. Эксперты прогнозируют рост заболеваемости и связано это с новой разновидностью вируса. Способность штамма «омикрон» к заражению с течением времени на различных поверхностях снижается, быстрее всего он становится неактивен на керамике, сообщили РИА «Новости» в ГНЦ «Вектор».

Для оценки степени заразности «омикрона» российские учёные провели серию экспериментов, чтобы определить жизнеспособность вируса на металле, пластике, керамической плитке и в дистиллированной воде при одинаковых условиях. Во внешней среде способность вируса к заражению с течением времени снижается, отметили учёные. В целом динамика снижения инфекционности «омикрона» не отличалась от других штаммов коронавируса, поэтому применение дезинфицирующих средств остаётся эффективным способом обеззараживания.

Напомним, «омикрон» обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября прошлого года. Он несёт десятки мутаций. По мнению исследователей, многие изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от физической усталости до головной боли и ломоты в теле. «Омикрон» выявили уже более чем в 100 странах, включая Россию.