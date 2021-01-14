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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.01.21 19:30

Пример брать с русских, или В Норвегии военным предложили использовать собак и северных оленей в качестве транспортного средства

В Норвегии военным советуют использовать собак и северных оленей в качестве транспортного средства. И присмотреться к положительному опыту российской армии.

Норвежский оленевод Аслак Сокки восхитился российскими военными, использующими возможности оленей и собак в качестве средств передвижения. Морозы и тяжёлые арктические условия для этих животных не проблема. Главное преимущество оленей в том, что они прекрасно умеют передвигаться по местности любого типа, где даже машина пройти, порой, не может.

Именно поэтому арктическая бригада Северного флота с 2016 года тренируется ездить на этих животных в селе Ловозеро Мурманской области.

Оленевод из соседней страны предложил военным Северного Королевства взять такой транспорт на вооружение, назвав русских – «умными людьми», сообщает норвежская вещательная корпорация. 

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