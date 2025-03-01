Приметы последней недели зимы: годовая инфляция подросла, готовимся к форуму «Арктика – территория диалога» и надеемся, что самозапрет спасёт нас от мошенников

В Мурманской области создали региональный организационный комитет международного форума «Арктика – территория диалога». Губернатор Андрей Чибис уже утвердил его состав и план по подготовке и проведению. Форум состоится 26 и 27 марта под девизом «На Севере – жить!».

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии: Анна Бойко, руководитель Управления Росреестра по Мурманской области, Алина Васенёва, педагог-организатор Нахимовского училища, Татьяна Шляхина заместитель начальника филиала Нахимовского училища.

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

Годовая инфляция в Мурманской области, по данным Росстата, в январе этого года повысилась до 8,9% после 8,2% месяцем ранее. Среди основных причин – рост издержек компаний. Так, из-за увеличения расходов производителей и переработчиков животноводческой отрасли на оплату труда, корма и логистику в регионе заметнее, чем месяцем ранее, увеличились годовые темпы прироста цен на молочные и мясопродукты. Рост себестоимости вылова и переработки сказался на стоимости морепродуктов – цены на них в годовом выражении увеличились сильнее, чем в декабре. Повысился годовой темп прироста цен на непродовольственные товары и услуги.

В Мурманской области создали региональный организационный комитет международного форума «Арктика – территория диалога». Губернатор Андрей Чибис уже утвердил его состав и план по подготовке и проведению. Форум состоится 26 и 27 марта под девизом «На Севере – жить!». А основной площадкой станет ДК имени С.М. Кирова. Участники будут обсуждать вопросы развития Северного морского пути, улучшения качества жизни на арктических территориях, привлечения инвестиций и освоения ресурсов, инноваций, технологий и кадров. В рамках программы форума также проведут спортивные и культурные мероприятия, деловые встречи и дискуссии. Также стало известно, что в спортивную программу Международного арктического форума включены мероприятия 90-го Праздника Севера. Его центральным событием станет 51-й Мурманский лыжный марафон. Запланированы гонки на 25 и 50 км свободным и классическим стилем. Также состоится детский лыжный марафон, в котором примут участие спортсмены 2016-2020 годов рождения. В прошлом году участниками гонки стали около 3000 спортсменов из 69 регионов России и зарубежных стран – Германии, Словакии, Австралии, Грузии, Белоруссии и Казахстана. Актуальные вопросы развития спорта в северных регионах обсудят в деловой программе Арктического форума. Для участников события уже сформирована масштабная программа активностей. Гости смогут узнать, что такое арктический тимбилдинг, провести зарядку в галстуках, устроить снежные бои, посоревноваться в гонках на снегоступах и айс-флоатинге, а также посетить этнодеревню и попробовать себя в этнических видах спорта: саамском футболе, прыжках через нарты, метании аркана и топора. Любители традиционных видов спорта получат возможность покататься на горных лыжах и сноуборде.

В Мурманском областном суде прошло первое заседание о признании геноцидом преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории Мурманской области. В процессе приняли участие также дети войны.

В Мурманске сотрудник центра социального обслуживания избил инвалида. Нападение на мужчину запечатлела камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина спускается по лестнице, но потом возвращается на крыльцо и набрасывается на инвалида с костылями, пытаясь повалить его на землю. Нападавший – сотрудник Мурманского комплексного центра социального обслуживания, но с гражданами не работает. Потасовка возникла на фоне затяжного конфликта.

C 1 марта жители Мурманской области могут запретить выдавать себе кредиты. Этот механизм станет новым заслоном на пути мошенников. Это значит, что любой житель Мурманской области может заблокировать все попытки взять кредит или заём на своё имя и тем самым свести к минимуму риск кредитного мошенничества со своими персональными данными. Подать заявку на самозапрет можно онлайн через портал «Госуслуги». Для этого необходимо заполнить на портале соответствующее заявление. Самозапрет начнёт действовать на следующий день после включения сведений о нём в кредитную историю человека. Банки и микрофинансовые организации обязаны проверять наличие такого запрета по каждому обращению заёмщика. Если ограничение установлено, они должны отказать человеку в кредите или займе. Необходимо иметь в виду, что в отношении ипотеки, автокредитов и образовательных кредитов новая мера работать не будет. Устанавливать и отменять самозапрет можно бесплатно неограниченное количество раз.

Часть территории города подверглась радиохимическому загрязнению, спасти предстоит порядка 100 человек. К счастью, это лишь легенда учений, которые прошли в Гаджиево.

Старт в Североморске, финиш в Полярном - традиционный автопробег связал две столицы Северного флота. Участники марша развернули на площади Победы знамя и поклонились героям у мемориала Защитникам Отечества. О том, как встретили гостей в ЗАТО Александровск рассказали наши коллеги.

В Арт библиотеке Мурманска дали старт аудиопроекту «Дневник войны», посвящённому 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники смогут прочитать дневники и старые записи северян, свидетелей страшных событий.

В Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» прошёл региональный кадетский бал, в котором приняли участие студенты кадетских классов и корпусов.

Каждый день в Мурманской области на свет появляется десятки детей. Однако ещё совсем недавно женщин с серьёзными акушерскими диагнозами отправляли в федеральные клиники. Сейчас, благодаря упорной работе врачей перинатального центра, будущие матери даже с самыми сложными показаниями могут рожать в Мурманске.

В Выставочном зале города Мурманска открылась выставка, посвящённая храмам различных стран и конфессий. Экспозиция представляет собой собрание работ из коллекции Виктора Кузьмича Широких.

Студенты МАУ медицинского направления приступили к практическим занятиям в Мурманской областной больнице. Сейчас они проходят курс по гастроэнтерологии.

В Мурманске прошёл кулинарный мастер-класс от известного шеф-повара современной нордической кухни из Архангельска Андрея Аникиева.