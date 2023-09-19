Приметы Венеции во дворе дома в Ленинском округе не радуют жителей областного центра

Жители одного из дворов в Ленинском округе не мечтают поехать в Венецию, потому что уже насмотрелись на водную жизнь рядом с домом. Причина тому - огромная лужа, которая появляется на дороге каждый раз, когда начинаются дожди. Избавиться от нее мурманчане мечтают уже не первый год.

Три года назад во дворах улиц Лобова и Нахимова делали большой ремонт дороги, отмечает местный житель Андрей Соколов. И вроде, появился новый асфальт, который должен был сделать жизнь людей комфортней, но не тут-то было. Первые обильные дожди показали, что теперь мурманчане живут в водном мире.

Андрей Соколов, местный житель: «Лужи от этого места и до перил. Видите, куда баки вынесли, вот свалка. А мусорникам не подъехать, они же не рыбы, а люди. Вот машины стоят, их колеса в воде. Людям не выйти со двор. Я написал в администрацию. А мне написали, что это придомовая территория, ничего делать не будем. Но можем посоветовать, куда написать. Напишите, вдруг вам ответят».

Администрация Ленинского округа Мурманска ситуацию пока не комментирует. А управляющая компания разводит руками, мол, эта территория к ним не относится, помочь здесь они не могут.

Юрий Гуров, заместитель генерального директора группы компаний «Севжилсервис»: «Указанный проезд не относится к придомовой территории дома №47, соответственно не входит в состав общего имущества и не обслуживается управляющей организацией в части санитарно-технического обслуживания».

Тем временем, небольшие лужи с началом сезона дождей быстро превращают улицу в море. Специалисты комитета по развитию городского хозяйства отмечают, что причина потопа а отсутствии на участке ливнёвок. Поэтому пока они спасают жильцов только тем, что после каждый обильных осадков откачивают воду.

Юлия Тихомирова, консультант отдела технадзора комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска: «В настоящее время этот вопрос находится на контроле комитета. Мы планируем в дальнейшем разработать проектную документацию и, возможно, оборудовать здесь систему ливневой канализации».

После обращений жильцов за дело взялась прокуратура, специалисты провели проверку и вынесли представление в адрес администрации округа. Но сейчас удовлетворить эти требования исполнительный орган не может из-за отсутствия финансирования.

Ксения Оборотова, старший помощник прокурора Ленинского округа Мурманска: «Прокуратурой округа в порядке ст. 45 ГПК РФ в Октябрьский суд 29 мая было подано исковое заявление, в соответствии с которым прокурор просит возложить на администрацию обязанность организовать отведение сточных вод путём формирования ливневой канализации в течение шести месяцев со вступления решения суда в законную силу».

Однако, администрация округа всё ещё не согласна с исковыми требованиями.

Во время рассмотрения дела судом было дано указание о проведении акта комиссионного обследования, чтобы установить точный объём работ и более реальные сроки исполнения.