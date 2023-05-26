Приморская певица Ляля, посетив Мурманскую область, сняла музыкальный клип на свою песню «Рвусь в небо»

В нём можно увидеть родных для нас хаски, северное сияние и просторы Кольского полуострова...

Ляля – певица из города Владивостока. В конце января её творческая команда приезжала в Мурманскую область, чтобы снять видеоклип на песню «Рвусь в небо». Ролик авторы создавали в рамках проекта «Семь чудес России с Лялей Алексаковой».

Ляля Алексакова, певица, г. Владивосток: «Концепция проекта такова, что мы бываем в каждом из регионов России, а их более 80-ти, посвящаем региону клип и песню».

На севере исполнительница была впервые. По словам гостей, «Заполярье покорило их безвозвратно». Все чудеса природы, о которых слышали, оказались явью и оттого во время съёмок ощущение было ещё более необыкновенным. Да и название песни говорит об одном из самых ярких природных явлении – об Авроре Бореалис.

Андрей Михайлов, фотограф и видеограф проекта «Семь чудес России с Лялей Алексаковой»: «Так как песня называется «Рвусь в небо», что же в небе можно увидеть такое, чтобы туда рваться от всей души? Конечно же, волшебная сказка. Сияние!».

В видеоклипе ребята показывают непревзойденные красоты Кольского полуострова – для северян это будничные виды, а вот для представителей других регионов – экзотика.

Ляля Алексакова, певица, г. Владивосток: «Сам клип о том, что девушка попадает.. вот она сидит в квартире у себя дома, а потом прикасается рукой к окну и попадает в сказку. В сказку, где начинается северное сияние, небо переливается красками. В сказку, где ручные олени смотрят с ней в небо на солнышко. Там, где хаски с ней на одной волне и как бы общаются с ней на одном языке. Сказка северная – это конечно же Мурманск».

«Волшебная и очень душевная» – так говорят участники проекта про Мурманскую область. По словам Ляли, она уже вовсю думает про ещё один клип в наших краях.