Приморский район, над которым шефствует Мурманская область, посетил губернатор Андрей Чибис

В рамках рабочей поездки он осмотрел объекты, созданные и модернизированные специалистами нашего региона в рамках шефской помощи.

По решению нашего президента Мурманская область регулярно помогает Приморскому району запорожской области. Одна из ключевых задач – водоснабжение.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Чтобы обеспечить надлежащий напор – это проблема историческая здесь. Обеспечить стабильное водоснабжение. Мы этим сейчас активно занимаемся».

Мурманские специалисты ведут работы, они создают закольцованную систему водоснабжения. Уже завершается этап укладки нового трубопровода длиной более трёх километров. А ещё в этом году запланирован капитальный ремонт скважин города.

Андрей Чибис также побывал на городском стадионе «Олимпиец», где обустраивают новое волейбольное поле. Ранее здесь появились баскетбольная и воркаут площадки. А в центральном сквере – детская площадка.

В приморской школе №3 по программе «Арктическая школа» преобразили актовый зал и столовую. Ещё предстоит заменить окна. В Центре детского-юношеского творчества меняют коммуникации, ремонтируют крыльцо и помещения первого этажа.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Цель – зафиксировать, как делаются работы по ранее принятым решениям, как живут те объекты, которые уже сделаны. Послушать проблемные вопросы от людей и муниципалитета. И сформировать план мероприятий на следующий год».

Это помогли сделать юные приморцы, с которыми Чибис встретился в молодёжном пространстве «СОПКИ». Ребята интересовались перспективами Приморского района, предлагали свои идеи по развитию. Детям было любопытно узнать, как живёт Мурманская область и чем север отличается от юга. Кроме того, их интересовала возможность обучения в колледжах Заполярья.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы в 90% колледжей оборудование такое поставили, что даже нам с заводов и предприятий завидуют».

Кроме того, глава региона посетил Краеведческий музей. В нём создана экспозиция о Мурманской области.

Осмотр был завершён, когда Андрей Чибис и глава Приморского округа Владимир Прокопенко возложили цветы к мемориальному комплексу в честь воинов-земляков.

Затем губернатор Мурманской области провёл совещание с администрацией округа, на котором обсудили планы и список конкретных мероприятий на следующий год.