Принцип «золотого часа» будет действовать для жителей ЗАТО

По поручению руководителя Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой первый заместитель руководителя агентства Татьяна Яковлева совершает рабочую поездку по Мурманской области, во время которой знакомится с работой медицинских организаций и коллективами ФМБА России.

Накануне Яковлева посетила медучреждения в ЗАТО Александровск.

Для ФМБА России Северо-Западный федеральный округ - одна из важных территорий присутствия. Поэтому визит в регион заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства закономерен. Во время поездки Татьяна Яковлева проконтролировала ход заключительного этапа строительства инфекционного корпуса в Снежногорске.

Татьяна Яковлева, первый заместитель руководителя ФМБА России: «Все жители, с которыми я разговаривала, сказали, что врачи прекрасные. Это самое главное – наши кадры. Но мы приехали с целью, чтобы повысилась доступность и качество оказания медицинских услуг в Мурманской области и особенно в ЗАТО. Чтобы выстроилась маршрутизация».

Первый заместитель руководителя агентства поддержала план по усилению стационара Снежногорска, рассчитанного на 163 койки, кадрами и оборудованием, а также по созданию отделения амбулаторной онкологической помощи на базе филиала в Полярном. Планируется, что в 2024 году будет произведён ремонт здания, а в 2025 году будущий центр, рассчитанный на 70 коек, получит новое оборудование.

Майя Никитенко и.о. начальника ФГБУЗ ЦМСЧ №120 ФМБА России: «С приходом программы ФМБА по модернизации первичного здравоохранения у нас сейчас идёт замены окон поликлиники, у нас идёт расширение доступной среды. Выделены средства на строительство нового инфекционного корпуса. Продолжается программа по обеспечению оборудованием. Все делается для жителей ЗАТО, чтобы они могли получить помощь в шаговой доступности».

На встрече с первым заместителем министра здравоохранения Мурманской области Екатериной Сулима и главой ЗАТО Александровск Ильясом Мазитовым обсуждались вопросы маршрутизации пациентов с учётом принципа «золотого часа». Стороны договорились усилить взаимодействие в этом направлении, опираясь на Соглашение о сотрудничестве, подписанное между ФМБА России и правительством Мурманской области в 2021 году.

Екатерина Сулима, заместитель министра здравоохранения Мурманской области: «Для нас важно, чтобы взаимодействие было по передаче медицинской информации. Этот канал нужно налаживать. Так же по передаче пациентов на центральные базы, которые есть у ФМБА. Всё примем и обсудим».

Медсанчасть №120 в ЗАТО Александровск обслуживает более 48 тысяч человек, в том числе около 12 тысяч детей.