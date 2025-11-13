Праздник к нам приходит: в этом году новогодние огни в столице Кольского полуострова засверкают раньше, чем в прошлые годыГрузооборот морских портов Арктического бассейна в январе-октябре 2025 года сократился на 5,3%
Принёс присягу: на заседании Совета депутатов города Мурманска выбрали нового главу

Впервые процедуру провели в соответствии с новыми нормами законодательства. Выборы проходили по обновленной схеме: депутаты назначали мэра из числа кандидатов, предложенных губернатором.

Напомним, новый порядок действует с 2025 года во всех муниципалитетах, за исключением закрытых территорий.

На ответственную должность претендовали два кандидата: временно исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев и начальник Управления образования администрации Кольского района Николай Малов.

Своё доверие и поддержку путём открытого голосования все присутствующие депутаты единогласно выразили Ивану Лебедеву.

Алексей Ищук, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Иван Лебедев и его команда - открытые люди».

Сергей Коробков, депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «Времена трудные, а мне очень нравится, что он понимает, что будет трудно, потому что с бюджетом есть сложности финансирования, но у него есть программа, каким образом выходить из этого положения».

Ольга Дзюба, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Могу отметить, что образование в этом году стало прорывным. Иван Лебедев со своей командой показали, что они приоритетно работают по этим программам. Я рада, что главой города станет он».

Иван Лебедев - выпускник президентской программы «Школа мэров». В декабре 2021 года он занял должность главы администрации Оленегорска. За время работы получил положительные отзывы среди коллег и в региональной власти. В 2024-ом он стал первым заместителем главы администрации города Мурманска, а 2 июля этого года занял пост временно. Глава региона Андрей Чибис охарактеризовал Лебедева как «эффективного управленца с опытом», отметив, что за время работы он проявил себя как «внимательный и хозяйственный руководитель».

На заседании Совета кандидат на должность главы представил депутатам свою программу развития столицы Русской Арктики на ближайшие пять лет. Главная цель этой стратегии - остановить отток населения и повысить качество жизни мурманчан.

Иван Лебедев, глава администрации города Мурманска: «Мы точно будем выстраивать большой стратегический план, основанный на программе «На Севере – Жить!», на обращениях наших жителей. Это основа основ, наши жители формируют облик города. Хочется, чтобы Мурманск был уютный и теплый… Все силы буду класть именно на это».

Ключевыми направлениями работы новый глава города обозначил образование и развитие городской инфраструктуры. В рамках программы благоустройства «Наш двор» продолжится ремонт дорог во дворах, а также установка и модернизация детских и спортивных площадок. Особое внимание необходимо будет уделить озеленению города. Важным инфраструктурным проектом станет капитальный ремонт образовательных учреждений. В течение трёх лет планируется отремонтировать 12 школ и 5 детских садов. Программа «Арктическая школа», инициированная губернатором, уже подарила городу 82 современных учебных пространства. В культурной сфере продолжается реализация значимых проектов. Уже открыты Центр культурного развития на ул. Аскольдовцев, модельная библиотека-музей имени Блинова, начался ремонт «Дома молодёжи». Отдельным приоритетом названа поддержка участников СВО и их семей.

Сразу после заседания Совета депутатов Иван Лебедев произнёс торжественную присягу.

Новый глава города уверен, что запланированные преобразования позволят Мурманску динамично развиваться, делая жизнь его жителей комфортнее.

Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
