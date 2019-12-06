Принимают присягу кадеты

Кадетский класс следственного управления Следственного комитета в 10-й раз взял в свои ряды молодых кадет. И 25 молодых мурманчан на торжественной церемонии приняли присягу.

Служить в следственном комитете престижно и почётно, уверены молодые кадеты из второго лицея, которые сегодня на сцене театральной школы Мурманска дали присягу.

Александр Клиндухов, кадет лицея № 2 (г. Мурманск): «Я хочу стать следователем. Меня очень привлекает эта профессия, так как она требует отличного знания законов, изучения медицины и психологии. Я очень люблю эти науки, мне нравится юриспруденция. Я собираюсь получить высшее юридическое образование».

Мария Карандашева, кадет лицея № 2 (г. Мурманск): «Я пошла в кадетский класс следственного комитета, так как считаю, что следователи выполняют важные функции - обеспечивают защиту прав и свобод граждан, в рамках уголовного права»

Этот кадетский набор стал юбилейным - десятым. Ранее его окончили 202 человека и 56 из них успешно поступили в престижные российские вузы на юридические факультеты.

«Наши офицеры преподают им специальные курсы, вводят их в предстоящую специализацию, - рассказывает Андрей Ефремов, руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области. - Затем большая их часть поступает в ведомственные вузы СК. Мы ждём их после окончания учёбы, ждём профессионалов с глубокими знаниями для прохождения службы в наших рядах».

«Те, кто хотят связать свою жизнь со следственным комитетом, они ее связывают с ним, - говорит Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск. - У нас уже есть выпускники, которые заканчивали этот класс и работают в областном управлении СК России в городе Мурманске».

В этом учебном году в лицее № 2 продолжают обучение в 10-х и 11-х классах 52 кадета. А всего сейчас в Мурманске в 44-х кадетских классах учатся 1162 человека.