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Принят «пакет» законопроектов, закрепляющих в Мурманской области право на меры социальной поддержки гражданам старшего возраста

Состоялось первое после летних каникул заседание Мурманской областной Думы. Вопросов накопилось много. Самый сложный, по признанию парламентариев,  о пенсионной реформе и льготах для северян.

Обещанного пакета поправок, которые депутаты сообща  планировали составить и отправить в Москву, не будет. Отдельные партийные фракции уже направили свои предложения ранее, по мнению главы областной думы, этого вполне достаточно.

- Мы посмотрели, что после выступления  Президента страны, предложения, которые мы внесли, в основном, все учтены в выступлении Владимира Путина.  Поэтому мы уже их не рассматриваем, - заметил Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы.

Изменения в пенсионном законодательстве страны вызвали бурную дискуссию у народных избранников. Кто-то с ней не согласен в целом, а кто-то считает, что все изменения должны быть приняты с оглядкой на суровые условия Севера. Прозвучало даже предложение поднимать пенсионный возраст с 2035 года, то есть для тех, кто сейчас только начинает работать. Но к рассмотрению  эту инициативу  депутаты не приняли.

- Выход на пенсию для северян не изменится. Фактически он поменялся на 5 лет, - говорит Максим Белов, депутат Мурманской областной Думы.

Льготы, которые ранее планировалось сохранить только на переходный период, будут действовать на постоянной основе.

- Мы сегодня принимаем три законопроекта, которыми сохраняем все льготы для наших северян: для ветеранов войны, для педагогических, бюджетных, прочих категорий граждан, которые будут находиться  в том возрасте,  которые соответствуют действующему закону, - отмечает  Надежда Максимова, депутат Мурманской областной Думы. - Решили, что не нужно ограничивать никакими сроками действие этих законов.

Говорили также депутаты и о социальном обслуживании и соцподдержке отдельных категорий северян, назначении в должность уполномоченного по правам человека в регионе, о правах и защите несовершеннолетних. Не остались без внимания и братья наши меньшие - в первом чтении депутаты обсудили законопроект «О содержании животных».

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Последние комментарии

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20.09.18 21:44
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Комментарий к новости:МЭР обещает, что рост платежа за ЖКУ в 2019 году не превысит 4%, но повышение произойдёт с 1 января
Vjhtvfy
20.09.18 21:40
А поделятся бывшие комсомольские активисты своим опытом работы в кооперативах, растаскивании народной собственности, поездочках за рубеж, как они после этого быстро перекрасились в предпринимателей?
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