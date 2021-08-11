225 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. Умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, 9 человек. Больше всего заболевших в Мурманске (+112), Мончегорске (+21) и Североморске (+20).

Оперштаб региона снимает ряд антиковидных ограничений. На заседании оперативного штаба Мурманской области по борьбе с пандемией было принято решение о частичном послаблении мер, препятствующих распространению коронавирусной инфекции. Например, с 12 августа: разрешаются мероприятия с численностью посетителей до 70 человек при заполняемости помещений не более 50%; разрешаются уличные спортивные мероприятия на свежем воздухе, с участием зрителей; разрешаются отдельные массовые мероприятия по индивидуальному согласованию, исходя из условий мероприятий и эпидситуации в муниципалитете.

Если сохранится устойчивая тенденция снижения заболеваемости, послабление существующих ограничений будет продолжено.