Приобрести качественную куртку из Скандинавии за разумные деньги – реально в Мурманске

«Нордическая выставка» развернулась в столице Заполярья. Представленный широкий ассортимент и размерный ряд не позволит уйти без парки, шубы или пуховка даже самому взыскательному покупателю.

«Нордическая выставка» — это спецпроект для российского севера. Его главная цель – привезти в регионы новейшие коллекции высокотехнологичной зимней одежды от ведущих производителей Европы и Северной Америки. Куртки и парки выдерживают температуру до минус 50 градусов. Вся одежда на этой выставке с хорошей скидкой – вплоть до 70%.

Дарина Аскерова, менеджер «Нордической выставки»: «Сейчас очень многие магазины закрылись, перестали работать, особенно европейские. Покупатели лишились на время возможности покупать их одежду. Но благодаря принятому закону о параллельном импорте, мы сейчас не только имеем возможность ввозить международные бренды, но и продавать их по более низкой стоимости».

На выставке-продаже представлены канадские пуховики и аляски, парки и кожаные куртки из Германии и Италии, дубленки и шубы - на любой вкус и размер. При этом за счёт продуманной логистики - закупки без посредников и прямой продажи покупателям без участия магазинов и торговых центров - цены остаются демократичными.

Елена Затекина, покупательница: «Купила пуховик. Бежала мимо с автобуса, приехала из Мончегорска. Вот, забежала, посмотрела, мне очень понравилось – европейское качество, хороший бренд, цветовое решение нашла светленькое. Мне очень нравится, я очень довольна этой покупкой».

Такая одежда прослужит долгие годы. Наполнители пух-перо, биопух, верблюжья шерсть – практичные, не сбиваются и обладают теплозащитными свойствами. Широчайший ассортимент товара и размеры до 72-го позволяют подобрать одежду на любой вкус.

Выставка-продажа расположена в торговом комплексе «Моисей» и будет работать до воскресенья включительно с 10 до 8 вечера. Успейте приобрести качественную верхнюю одежду со скидками.

Выставка продлится с 4 по 9 октября с 10.00 до 20.00 в торговом комплексе «Моисей».

На правах рекламы.