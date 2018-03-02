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День за днём с «Арктик-ТВ»02.03.18 19:30

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» помогает мечту воплотить в жизнь

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», реализуемый по всей стране, активно осуществляется и в столице Заполярья. В список общественных территорий для реконструкции вошёл и Театральный бульвар областного центра.

На основе мнений жителей Мурманска городские власти составили список из 19 общественных мест, которые вскоре будут реконструированы. Одним из таких объектов станет Театральный бульвар.  Вскоре он обновится и, судя по предложенным дизайн-проектам, изменения будут существенные. 

Согласно проекту реконструкции бульвара, здесь установят декоративное ограждение, новые скамейки и детскую площадку. Освещать бульвар будут светодиодные фонари. Также планируется озеленить газоны, привести в порядок деревья и высадить декоративные растения.

- Я считаю, что всё начинается с мечты. Если человек мечтает что-то сделать, то сразу это может и не получится, но со временем всё равно получится, - уверен Владимир Горячкин, почётный житель города Мурманска. - Вот здесь мечта превращается в быль.

Ознакомиться со всеми эскизами по благоустройству городских территорий  можно  на экспозиции, представленной в деловом центре «Азимут», или на сайте городской администрации. А 18 марта в городе будет организовано более 70 площадок для голосования, где можно отдать свой голос за проект, который, по вашему мнению, должен быть реализован в первую очередь. 

 

Комментарии

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Последние комментарии

Иван
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Отличный репортаж. Такой же надо сделать и о ФСИН по Мурманской области,репортаж получится не менее интересным.
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