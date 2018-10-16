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Припарковался на минуточку, потерял время и деньги!

Парковаться правильно или как избежать лишних трат

Сотрудники областного ГИБДД провели очередной рейд по улицам Мурманска по выявлению нарушителей правил парковки. Несмотря на  предупреждающие знаки, нерадивых водителей оказалось много.

Автолюбители Мурманска часто сетуют на острый дефицит парковочных мест. И правда, автомобилей становится всё больше, а узкие улицы и придомовые площадки, которые в большинстве своём проектировали в прошлом веке, к нашествию такого числа транспортных средств не готовы. Но такой факт, увы, не освобождает от ответственности за нарушение правил парковки.

- За данное нарушение предусмотрен административный штраф, - сообщил Владислав Чирков, заместитель командира первого взвода батальона ДПС ГИБДД по Мурманской области. - Если водитель не успеет подойти до того, как эвакуатор покинет место правонарушения, водителю придётся ещё и оплачивать услуги автостоянки.

Сотрудники ГИБДД предупреждают, отговорки «припарковал на минуточку» или включенный аварийный сигнал тоже от административных взысканий не спасут.

Рейды по выявлению нарушителей ГИБДД проводит регулярно, основанием зачастую становятся жалобы горожан. Этот объезд стражей правопорядка начался с улицы Шевченко, где рядом находятся сразу несколько крупных организаций.

- Данное место является у нас в городе проблемным, констатирует Владислав Чирков, заместитель командира первого взвода батальона ДПС ГИБДД по Мурманской области. - Постоянно жалобы поступают к нам на то, что автомобили паркуются в зоне действия дорожных знаков, тем самым они мешают проезду других транспортных средств. Но данное место - не единственное, которое будет нами обследовано, то есть, таких мест в городе много. В преддверии зимнего периода городским службам приходится тяжело, припаркованные транспортные средства мешают уборке.

Чтобы избежать неприятностей, лучше парковаться по правилам. Но если, всё-таки, вернувшись, вы не обнаружили свой автомобиль, правоохранители советуют как можно скорее связаться с дежурной частью областного ГИБДД, выяснить, на какую штрафстоянку помещено транспортное средство, оплатить взыскания и получить машину обратно. Ведь каждый день простоя влечёт за собой дополнительные расходы.

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