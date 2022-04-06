Природный камень Мурманской области надо вовлечь в товарооборот

Депутатов Мурманской областной Думы посетили гости из Карелии. Они приехали, чтобы поучаствовать в круглом столе на тему «Использование природного камня в качестве строительного материала».

Обработкой камня в Карелии занимаются уже давно. Перспективна эта отрасль и для Мурманской области.

В Мурманской области большие залежи полезных ископаемых. Ряд из них уже давно и успешно добывают и осваивают крупные корпорации. Но есть и перспективные направления развития. Например, обработка природного камня и использование его в качестве строительного материала. В том числе при облагораживании городских территорий.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Мы сегодня проводим круглый стол, я считаю, крайне важный, потому что это камнеобработка. Кольский край уникальный, богатый минералами. Не только минералами, которые идут на производство удобрений. Природный камень можно использовать и для благоустройства. Важный фактор, что вот эта индустрия необходима также для развития нашей строительной промышленности, для ремонта дорог».

Карелия уже давно и очень успешно развивает камнеобработку. Свои изделия регион продаёт по всей России. А теперь ищет новые источники сырья. Одним из таких видит и Мурманскую область.

Вячеслав Комаров, директор проекта «Карелфорум»: «Мы Мурманскую область воспринимаем как источник сырья, которое необходимо вводить в наше пользование, так и регион, который потенциален с точки зрения использования камня, так как здесь есть свой камень и свои строительные объекты. Начать надо с того, что городская среда северного края может быть наполнена материалами с собственных месторождений».

И эта встреча - не просто обсуждение возможного сотрудничества. Карельские компании уже действуют в нашем регионе и даже выкупили несколько месторождений природного камня.

Геннадий Степахно, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Наш природный камень, действительно, на него заглядываются карелы. Они уже выкупили четыре очень серьёзных наших месторождения. Одно из них - хибинит. Единственное в мире, которое открыли наши учёные в Кировске. И показали, что этот камень может приносить большую прибыль в наш регион. И мы поэтому хотим объединить усилия горнопромышленников, камнеобработчиков, нашу науку и геологию, чтобы сказали: «Ребята, у нас Клондайк».

Предприятия, пришедшие в область, это новые рабочие места и новые идеи, которые в будущем, возможно, смогут использовать и наши предприниматели. Более того, это источник строительных материалов, которые в будущем смогут значительно изменить облик городской среды.

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Мы должны сделать всё, чтобы наш природный камень Мурманской области был вовлечён в товарооборот. Вовлечение природных ресурсов в экономику - это новые рабочие места и не только на этапе добычи. Это новые рабочие места по цепочке, которая позволяет привлечь по синергии целый набор отраслей».

Такие круглые столы, утверждают организаторы, станут ежегодными. Обсуждения могут дать толчок для развития камнеобработки, в том числе и в Мурманской области.